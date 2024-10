¿Volverán las mascarillas? Sanidad y las comunidades autónomas lo debaten este jueves

Sanidad contempla la vuelta a la mascarilla en hospitales, supermercados o transporte público. Son medidas para afrontar los "virus del invierno" y evitar el colapso sanitario. Además, el ministerio defiende garantizar la coordinación entre comunidades con independencia de que cada gobierno autonómico implante sus propias medidas.

La vuelta de las mascarillas a algunos les parece bien. Un hombre señala para Antena 3 Noticias que es "estupendo" ya que "habrá menos lío". Otra mujer dice que "es una medida bastante concreta y me parece bastante bien". Y un joven explica que "afecta por igual a todas las comunidades con lo cual me parece que tiene sentido una sanidad única". Pero no todos coinciden. Otro entrevistado señala que "tiene que ser una cosa de cada autonomía". Y una joven dice "cada comunidad debería tomar su propias medidas".

Sanidad establece cuatro escenarios posibles.

El escenario 0 representa un riesgo bajo , donde las recomendaciones se centran en medidas generales de higiene y prevención.

El escenario 1 corresponde a un riesgo moderado , se recomienda el uso de mascarillas en zonas vulnerables dentro de los centros sanitarios. Las personas con síntomas deben minimizar sus interacciones sociales y seguir prácticas adecuadas de etiqueta respiratoria e higiene durante al menos cinco días tras el inicio de los síntomas.

corresponde a un , se recomienda el uso de mascarillas en zonas vulnerables dentro de los centros sanitarios. Las personas con síntomas deben minimizar sus interacciones sociales y seguir prácticas adecuadas de etiqueta respiratoria e higiene durante al menos cinco días tras el inicio de los síntomas. En el escenario 2 , los indicadores muestran un riesgo alto y las recomendaciones se intensifican. Se fomenta el diagnóstico precoz y se considera el uso de antivirales. Además, la mascarilla se convierte en una indicación para todos los pacientes y acompañantes en áreas como salas de espera y urgencias. También se refuerzan medidas no farmacológicas como la ventilación adecuada y la limpieza exhaustiva en espacios públicos. Si se da este escenario, en centros residenciales se recomendará "activamente" la mascarilla en supermercados, tiendas y transporte público, cines, teatros, salas de conciertos, gimnasios, salas de baile o eventos multitudinarios al aire libre.

El escenario 3 se activa cuando los indicadores reflejan un riesgo muy alto o una posible situación de pandemia. Se prevén medidas adicionales que podrían incluir la convocatoria extraordinaria del Consejo Interterritorial para reforzar la coordinación entre territorios. En este nivel, el Ministerio podrá valorar la adopción de medidas excepcionales que se implementarán conforme a la normativa específica.

Dentro de los niveles, será cada comunidad la que intervenga para aconsejar bajas de corta duración o teletrabajo. Y recomiende u ordene el uso de mascarillas donde no se pueda mantener la distancia de seguridad. La mascarilla puede volver a ser protagonista.

Un hombre nos cuenta que "la mascarilla si hay que ponérsela otra vez pues habrá que ponérsela será mejor esto que enfermemos todo el mundo". Otro joven piensa que nos cuesta nada ponerse una mascarilla al salir de casa" y una chica comenta que "si hay gente que va peor, al final será mejor la mascarilla".

Por otra parte, se espera vacunar de gripe y COVID al 75% de los mayores y al 60% de las embarazadas.

