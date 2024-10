Calendario de vacunación de la gripe y Covid: ¿Quién debe vacunarse?

Se priorizará la vacunación en residencias de mayores y en centros de personas con discapacidad y entre el personal esencial que no sean sanitarios ni sociosanitarios, como podrían ser las fuerzas y cuerpos de seguridad o los bomberos.

La vacunación será gratuita y estará disponible en todos los centros de salud, hospitales y centros de vacunación establecidos por las comunidades autónomas.

En el caso del COVID-19, las vacunas que se aplicarán han sido adaptadas a las nuevas variantes para maximizar su efectividad. Como se ha visto en campañas anteriores, aproximadamente dos semanas después de la administración de la vacuna, el cuerpo desarrolla una respuesta inmune que ayuda a combatir la infección si se llega a producir.

¿Quién debe vacunarse?

La vacunación frente a la gripe y el COVID-19 se recomienda especialmente para:

Personas de 60 años o más, con especial énfasis en aquellos de 80 años o más. Personas institucionalizadas. Personas con enfermedades crónicas o condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones, como la diabetes, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otras. Embarazadas, en cualquier trimestre de gestación, ya que la vacuna no solo protege a la madre, sino también al recién nacido. Personal sanitario y sociosanitario, quienes están en mayor riesgo de exposición y son clave para mantener los servicios esenciales funcionando. Población infantil, especialmente los menores de 5 años, que también son susceptibles a complicaciones derivadas de la gripe.

Bajo el lema:se pretende incidir en la importancia de aumentar la vacunación entre los grupos más vulnerables y concienciar a la ciudadanía del peligro que para muchas personas puede suponer una complicación de estas enfermedades respiratorias. Sanidad espera superar coberturas de vacunación superiores al 75% eny profesionales sanitarios y al 60% en

"Que la población entienda que no la gripe no es una enfermedad banal, no es solamente un pequeño 'catarrillo' que se pasa en invierno o una molestia pasajera, sino que puede tener graves consecuencias en la población y, sobre todo, en las personas más vulnerables", ha dicho la ,ministra. Además ha insistido en aumentar la vacunación para trata de reducir la presión asistencial en los hospitales y evitar la sobresaturación del sistema sanitario.

La ministra ha subrayado la importancia de inmunizarse frente al covid y la gripe "lo antes posible". Un acto en el que además la ministra ha recalcado, que la vacunación es la mejor forma de prevenir las complicaciones graves y seguir con nuestras vidas.

Los objetivos de establecer criterios comunes

Mónica García también ha anunciado que el ministerio está trabajando con las comunidades autónomas en la elaboración de un documento que establezca "criterios comunes". El objetivo:

Proponer indicadores que permitan caracterizar la situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas, evaluando su transmisibilidad, gravedad e impacto. Establecer escenarios de riesgo basados en esos indicadores. Proponer recomendaciones para cada uno de estos escenarios de riesgo, que ayuden a reducir el impacto de las infecciones respiratorias agudas tanto en la salud de la población como en el sistema sanitario.

El documento se llevará este viernes al Consejo Interterritorial de Salud, en el que están representadas todas las autonomías, y con el objetivo de evitar y prevenir las situaciones de colapso que vivieron los hospitales a finales de 2023 y principios del 2024.

Además, la ministra ha hecho mención especial al virus respiratorio sincitial (VRS). El año pasado hubo más de 277.000 dosis "con unos resultados espectaculares".

Mónica García ha insistido también en que los planes de invierno no se preparan en invierno, sino antes. "Tenemos que anticiparnos", ha dicho. Ante los problemas que surgieron el año pasado debido a la falta de indicadores claros y de escenarios generales para abordar la temporada de virus respiratorios, desde la Comisión de Salud Pública se está trabajando en colaboración con las comunidades autónomas en un documento que establecerá criterios comunes en todo el territorio nacional, con el objetivo de valorar el riesgo que suponen las infecciones respiratorias agudas y proponer medidas de prevención y control.

El documento pretende cumplir con tres objetivos fundamentales:

Proponer indicadores que permitan caracterizar la situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas, evaluando su transmisibilidad, gravedad e impacto. Establecer escenarios de riesgo basados en esos indicadores. Proponer recomendaciones para cada uno de estos escenarios de riesgo, que ayuden a reducir el impacto de las infecciones respiratorias agudas tanto en la salud de la población como en el sistema sanitario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com