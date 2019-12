La vitamina C y el jengibre no curan el resfriado ni la gripe

Diciembre y enero son los meses del año con más incidencia de gripe y resfriado. Existen mitos falsos sobre cómo tratar estas enfermedades infecciosas. Actualmente no existe una cura para la gripe ni el resfriado. Para aliviar los síntomas se recomienda paracetamol o ibruprofeno. Los antivirales pueden reducir levemente la duración de estas dolencias.

Tampoco hay investigaciones científicas que demuestren que la homeopatía, la equinácea, la vitamina D, el ginseng, el propóleo o el ajo curen la gripe o el resfriado.

La vitamina C puede ayudar a reducir la duración de un resfriado pero no puede curarlo. Además, la efectividad puede variar de una persona a otra. No se recomienda que personas con enfermedades renales tomen suplementos de vitamina C. No hay relación directa entre la cebolla, el Vicks VapoRub y los mucolíticos y la mejora de la congestión nasal. De hecho, se ha observado que el Vicks VapoRub puede incrementar la producción de mocos por el mentol.

El frío y los cambios de temperatura no causan la gripe ni los resfriados. Nos contagiamos de estas enfermedades cuando estamos expuestos a los virus que las causan.

Los antibióticos actúan contra las bacterias, por tanto, no sirven para curar las gripes ni resfriados.

¿Qué debemos hacer cuando tenemos gripe o resfriado?

Los expertos recomiendan el lavado frecuente de manos, estornudar sobre el codo, hidratarse bien, tomar paracetamol para calmar los síntomas. Además, la miel puede ser efectiva para aliviar la tos.