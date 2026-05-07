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La Autoridad Portuaria de Tenerife explica que la autorización del atraque del crucero con hantavirus depende de un informe preceptivo

Este jueves mantendrá una reunión con Capitanía Exterior. Además ha invitado al Gobierno de Canarias.

Autoridad Portuaria en Tenerife no tiene por ahora &quot;ning&uacute;n tipo de petici&oacute;n&quot; para el atraque del crucero MV Hondius

Autoridad Portuaria en Tenerife no tiene por ahora "ningún tipo de petición" para el atraque del crucero MV HondiusEUROPAPRESS

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El Gobierno anunció que en tres días el crucero de lujo MV Hondius, con más de 140 pasajeros a bordo, desembarcará en Canarias, concretamente en el puerto puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.

Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, ha avanzado en 'RNE' que recibieron a mediodía del martes "una solicitud de un consignatario" para el atraque de este barco.

"El procedimiento nos dice que Sanidad Exterior tiene que hacer un informe preceptivo junto a capitanía marítima para que demos esa autorización", ha explicado.

Para proceder a la autorización, Suárez explica que en el informe de Sanidad Exterior debe confirmar que "no hay ningún tipo de riesgo, que lo tiene controlado y el protocolo que se va a llevar a cabo en el momento de atracar, fondear o un montón de situaciones".

Aún así, no tiene por qué ser inmediato este informe, ya que avanza que "tenemos tiempo porque el barco no se va a presentar de inmediato". Por lo que ahora, "hay que ponerse a pensar y tener toda la información posible".

Al igual que el presidente canario, Fernando Clavijo, Suárez, comparte que les "falta información". Por ello pretende en esa reunión conocer "la situación en la que viene los pasajeros y el barco".

Este jueves tendrán una reunión con Capitanía Exterior, donde está invitado el Gobierno de Canarias, para aclarar porque "nos está faltando bastante información" respecto al crucero de lujo que llegará el domingo a la isla tinerfe´ña.

Reunión entre Gobierno y Canarias

A las 12:00 horas, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunirá con Clavijo en el ministerio de Sanidad para examinar la emergencia sanitaria del crucero de lujo que tiene previsto atracar en Canarias.

El presidente aseguró que García no le había respondido a los mensajes sobre la necesidad de tener la información correcta para poder evacuar a uno de los infectados con hantavirus.

Del mismo modo que reprochó que se enterase de que, finalmente, Canarias iba a ser el lugar donde desembarcaría el crucero a través de los medios de comunicación.

Este cambio de decisión del Gobierno, lo tachó de "desleal y poco profesional", ya que nadie le envió "ni un solo informe y documento oficial que avale el cambio de decisión del Gobierno de España, que fue con el que nos levantamos de la mesa técnica y, que por unanimidad, se concluyó que era la decisión más adecuada".

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