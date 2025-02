El uso de Ozempic para adelgazar pone a las farmacias gallegas a raya

Primero lo hicieron los famosos y, rápidamente, pasó al usuario medio y, claro, también al público español. Algunas personas que quieren adelgazar sin variar en absoluto su dieta o hacer ejercicio -o hacerlo de forma mucho más cómoda y sencilla directamente- se han lanzado a los brazos de ciertos fármacos que, sin ser su objetivo principal el del adelgazamiento, tienen este efecto secundario muy palpable y evidente.

En los últimos meses se han popularizado mucho el uso del Ozempic, Saxenda o Wegovy. Los dos últimos sí son exclusivamente diseñados para la pérdida de peso, especialmente para la disminución del apetito de los pacientes. Sin embargo, el Ozempic es un medicamento especial y específico para adultos con diabetes tipo 2. Está pensado para que el paciente, junto con una dieta equilibrada y ejercicio físico adecuado, pueda mejorar significativamente el nivel de azúcar en la sangre.

En el último año la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha advertido de que este medicamento en particular se estaba dispensando en las farmacias sin la receta correspondiente y, por ello, creando problemas graves de suministros para aquellos que lo necesitan para su diabetes, un problema que se palpa también en muchas farmacias gallegas.

Silvia Represa tiene su farmacia en Tordoia e indica: “En mi caso la dispensación de Ozempic se mantiene prácticamente constante en los últimos meses”. Y es que, la farmacéutica es clara: solo lo dispensa estrictamente con la receta médica correspondiente donde se sobreentiende que el paciente tiene problemas de diabetes diagnosticados.

Muchos gallegos acuden hasta Portugal en busca de Ozempic

Además, indica que existen medicamentos del mismo grupo terapéutico con esta indicación específica -la de adelgazar- como el mencionado Wegovy o Mounjaro, que nos descubre y añade a la lista de opciones disponibles. Estos, indica, son medicamentos de prescripción médica y no financiados con el único objetivo del adelgazamiento, por lo que no hay justificación válida para utilizar otros como el Ozempic, que puede dejar sin suministro a aquellos que sí lo necesitan y lo tienen estrictamente prescrito. Pero para muchos pacientes, los que menciona la farmacéutica son el doble de caros que el Ozempic, que roza los 130 euros por caja.

De hecho, la AEMPS recomienda encarecidamente que el cuerpo sanitario recete solo estos medicamentos a las personas con diabetes tipo 2 e intentar no prescribir el Ozempic a los que desean adelgazar, habiendo muchas más opciones accesibles.

En farmacias de Viana do Castelo o Valença do Minho afirman que acuden gallegos en busca de este fármaco casi todos los días, sean o no sean realmente diabéticos. Los motivos principales: la escasez de este fármaco en la provincia pontevedresa y el precio, que es hasta 20 euros más barato en el país vecino, sobre los 106 euros. Este fenómeno ha provocado un desabastecimiento progresivo en algunas farmacias de Galicia, generando aún más dificultades para aquellos que verdaderamente necesitan el medicamento para tratar su diabetes de forma correcta y segura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com