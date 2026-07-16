La dieta baja en carbohidratos y alta en grasas podría provocar tumores intestinales, según un estudio

Una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, conocida como dieta cetogénica, podría afectar al intestino delgado. Así lo sugiere un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), publicado en la revista Nature, que ha observado en ratones que este patrón alimentario favorece el desarrollo de tumores en esa parte del intestino.

Los investigadores comprobaron que los ratones alimentados con una dieta cetogénica desarrollaban tumores en el intestino delgado con mayor frecuencia que aquellos que seguían una alimentación convencional. Sin embargo, este mismo tipo de dieta mantuvo un efecto protector frente al cáncer de colon, tal y como ya habían apuntado investigaciones anteriores.

¿A qué se deben estas consecuencias?

El aumento del riesgo no estaría relacionado con los cuerpos cetónicos, sino con la forma en que las células del intestino delgado metabolizan las grasas para obtener energía.

No obstante, los autores piden cautela y consideran que serán necesarias nuevas investigaciones, ya que los efectos de este patrón alimentario pueden variar en función del tejido analizado. Por ello, será necesario comprobar si estos mismos mecanismos también se producen en humanos.

¿La dieta cetogénica provoca cáncer?

En cualquier caso, el estudio no demuestra que la dieta cetogénica provoque de forma directa cáncer. De hecho, los investigadores subrayan que el trabajo se realizó en ratones con predisposición genética a desarrollar tumores intestinales, por lo que sus conclusiones no pueden extrapolarse de forma automática a las personas.

La investigación contribuye a comprender mejor cómo una dieta rica en grasas puede influir en distintos tejidos del organismo, aunque serán necesarios nuevos estudios para determinar con mayor precisión cuál es su impacto en la salud humana.

Además, el trabajo vuelve a confirmar el efecto protector que la dieta cetogénica parece ejercer sobre el colon en los animales estudiados. A diferencia de lo observado en el intestino delgado, en el colon este patrón alimentario mostró un efecto beneficioso que ya había sido descrito en investigaciones anteriores. Esta diferencia sugiere que el impacto de la dieta cetogénica depende del tejido analizado y no puede generalizarse a todo el aparato digestivo.

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