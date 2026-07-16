¿Por qué aumenta el cáncer en adultos jóvenes? Persiguiendo la respuesta

Los cálculos de la Red Española de Registros de Cáncer indican que en 2026 se diagnosticarán 301.184 casos, un 2% más que en 2025. Las cifras son escalofriantes y es que cada día 800 personas en nuestro país reciben un diagnóstico de cáncer. Aunque justo es también decir que la esperanza de vida se incrementa poco a poco.

Un estudio publicado en Nature Medicine centra sobre todo sus observaciones en el incremento de casos que se diagnostican en jóvenes adultos, es decir en esas personas menores de 50-55 años. El estudio observa que "en las últimas tres décadas, los cánceres de aparición temprana, diagnosticados en adultos a menudo menores de 50 o 55 años, se han convertido en un desafío mundial para la prevención del cáncer y la salud pública. Entre 1990 y 2019, los cánceres diagnosticados antes de los 50 años aumentaron un 24% a nivel mundial y continúan en aumento".

¿Por qué? Es la pregunta del millón. Identificar todos los factores de riesgo sigue siendo de los mayores desafíos prioritarios en la investigación. Este estudio acota el análisis a preguntarse si puede existir una relación directa con el envejecimiento biológico acelerado de nuestros órganos.

Y para ello, lo primero es preguntarse que ha hecho que en las últimas décadas se haya desequilibrado, más que en época anteriores, la balanza de la edad biológica de la cronológica. En esta brecha influyen desde la pubertad precoz, la aparición más temprana de obesidad, síndrome metabólico, diabetes y accidente cerebrovascular.

La relación entre envejecimiento y cáncer ha sido estudiado en numerosas ocasiones. A medida que las células se dañan es más fácil el desarrollo de tumores malignos. Pero ya no es solo eso , ya que no es lo mismo que la mutación aparezca en un tejido con capacidad de regenerarse que en otro envejecido.

Otro estudio publicado en el 'European Journal of Cancer' apunta que la incidencia de cáncer en adultos jóvenes presenta patrones diferentes en función del tipo de tumor, el sexo y la edad. Así pues los cánceres relacionados con el consumo de tabaco muestran una tendencia descendente sostenida, mientras que otros tumores digestivos han aumentado su presencia entre los grupos más jóvenes.

En concreto este estudio detecta un aumento de algunos cánceres digestivos, entre ellos los de colon y páncreas, especialmente en personas de entre 20 y 39 años. Asimismo, se observaron incrementos en la incidencia del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino en mujeres jóvenes.

Los investigadores ya apuntaron entonces que este incremento podría estar relacionado con cambios generacionales en factores de riesgo como la obesidad, la alimentación, el consumo de alcohol, el sedentarismo u otros hábitos de vida. También podrían influir exposiciones ambientales o alteraciones del microbioma.