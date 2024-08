Sanidad retira varios productos adelgazantes por contener un medicamento prohibido en la UE que puede provocar infartos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha prohibido la comercialización de varios productos adelgazantes ya que contienen sibutramina, un medicamento que está prohibido en la Unión Europea desde 2010 por sus graves efectos secundarios.

Los productos afectados incluyen cápsulas, tés y cafés que se vendían como suplementos nutricionales o complementos alimenticios, pero que, en realidad, contenían cantidades de sibutramina suficientes para ejercer efectos farmacológicos, lo que los convierte legalmente en medicamentos.

La AEMPS identificó estos productos tras una denuncia que se realizó en el marco de la operación Butterfly por parte de la Policía Judicial. Entre los productos retirados se encuentran Soraya Cápsulas, HHS Kuka Café, Soraya Slim Coffee Café, Lipo Solución y Té Detox. Todos ellos se comercializaban sin mencionar la presencia de sibutramina en su etiquetado, lo que representaba un riesgo significativo para la salud de los consumidores.

¿Qué es la sibutramina?

La sibutramina es un supresor del apetito que fue muy utilizado en el tratamiento de la obesidad antes de que fuera prohibido por la Unión Europea. Aunque puede generar una sensación de saciedad y aumentar el gasto calórico, también tiene ciertos efectos secundarios peligrosos, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que puede derivar en arritmias, infartos y accidentes vasculares graves. Además, su consumo está asociado con otros efectos adversos, como sequedad de boca, dolor de cabeza, insomnio y estreñimiento, y puede interactuar de manera peligrosa con otros medicamentos.

Uno de los productos retirados, el Té Detox, además de contener sibutramina, también incluía sildenafilo, el principio activo del Viagra, utilizado para tratar la disfunción eréctil. Este medicamento está contraindicado para las personas que tengan problemas cardiovasculares, hepáticos o enfermedades oculares, y puede provocar también efectos adversos graves, que incluyen infartos de miocardio, arritmias y muerte súbita cardíaca.

Los productos no habían sido evaluados ni autorizados

La AEMPS ha decidido retirar estos productos del mercado ya que no habían sido evaluados ni autorizados para su comercialización, lo que aumenta el riesgo de que puedan causar daños graves a la salud de quienes los consumen. La agencia ha subrayado la importancia de que los consumidores sean conscientes de los riesgos asociados con el uso de productos no autorizados y que contengan sustancias no declaradas en sus etiquetas.

Esta medida es parte de los esfuerzos continuos de la AEMPS para proteger la salud pública y garantizar que solo los productos que han sido rigurosamente evaluados y autorizados puedan estar disponibles para los consumidores. La agencia ha instado a los consumidores a que, si poseen alguno de estos productos, dejen de utilizarlos inmediatamente y se deshagan de ellos de manera segura.

