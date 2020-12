Qué se sabe de la nueva cepa del coronavirus que inquieta al mundo

Reino Unido ha alertado este domingo de una nueva cepa de coronavirus más contagiosa que la ya existente, lo que ha llevado a varios países europeos, como Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Países Bajos y Austria, a suspender los vuelos a territorio británico.

Sin embargo, todos los virus mutan, aunque muchas de sus variantes acaban muriendo y otras, se propagan sin alterar el comportamiento original del virus. Ahora, los investigadores deben estudiar si cómo puede ser el impacto de la nueva cepa y si dará lugar a un aumento de enfermos graves o, si dará lugar a menos casos.

¿Es más contagiosa?

Esta variante del Sars-CoV-2, conocida como VUI-202012/1 podría ser hasta un 70% más contagiosa que la Covid-19, ya que se ha detectado que aumenta el número reproductor 'R', es decir, la capacidad del virus de reproducirse, hasta en un 0,4%.

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunciaba este sábado durante una rueda de prensa que la nueva variante puede ser "hasta un 70 por ciento más transmisible" que la cepa original de la enfermedad.

¿Cuándo ha aparecido la nueva cepa?

La nueva cepa habría aparecido a mediados de septiembre en el estado de Kent, al sureste de Reino Unido y se habría propagado por varias zonas del territorio entre las que se encuentra Londres, la capital.

¿Es más peligrosa que la Covid-19?

Chris Whitty, director médico y asesor del Gobierno, ha indicado que se trata de una cepa "que se propaga más rápidamente", pero que sin embargo, según los análisis que llegan de Reino Unido, a pesar de la alta transmisibilidad que se ha detectado en dicha mutación, no parece que cause mayores complicaciones. Aún así, continúan los estudios e investigaciones científicas a cerca de esta nueva variante del coronavirus.

¿Por qué ha mutado el virus?

Cuando se habla de mutación de un virus se tiende a pensar en que se trata de un nuevo virus con capacidades mejoradas y mucho más peligroso. Sin embargo, la mutación de un virus forma parte de su proceso natural, al igual que lo hace cualquier otro organismo. Una mutación simplemente significa una diferencia; un cambio de letra en el genoma. En el caso del coronavirus SARS-CoV-2, el aumento de la aparición de una mutación de virus puede deberse a que los linajes virales que lo portan aumentan en frecuencia, es decir, que si el virus está presentes en un área donde la transmisión es alta, y donde hay mucha interacción entre humanos que portan el virus, este acaba creando nuevas variantes.

Aún así, es importante vigilarlo y estudiarlo de cerca para frenar su transmisión.

¿Será efectiva la vacuna?

Además, los expertos que gestionan la estrategia del Gobierno británico contra la pandemia afirmaron la semana pasada que era "improbable" que las vacunas que se están desarrollando, así como las que ya se están administrando, pierdan parte de la efectividad que han demostrado tras la aparición de la nueva cepa.

Este lunes, el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, ha indicado que la vacuna contra la covid-19 es también efectiva contra la nueva cepa detectada en el Reino Unido y ha señalado que se trata de una mutación del virus presente en algunos países de la Europa continental que se transmite con más facilidad, una "posibilidad" que, sin embargo, todavía no está "científicamente acreditada". De todas formas, Illa ha indicado que actualmente no ha sido identificada en España pero que no se descarta que se encuentre ya en el país.

¿Se puede viajar desde España a Reino Unido?

Ya han sido muchos los países de la Unión Europea que han cerrado el espacio aéreo con Reino Unido debido al miedo de propagación de esta nueva cepa de coronavirus, entre los que se encuentran Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos, Italia, Alemania, Dinamarca, Austria, Bulgaria, Turquía o Sudáfrica. Portugal solo permite volver desde el Reino Unido a ciudadanos nacionales lusos, Grecia impone cuarentena a los que regresen desde el país británico.

Por el momento, España por el momento, no ha cancelado los vuelos con el Reino Unido, pero se mantiene a la espera de una coordinada de toda la Unión Europea, aunque sí ha anunciado que se reforzará el control de PCR negativas en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de este país.