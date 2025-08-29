¿Por qué es perjudicial para los pulmones plancharse el pelo? La advertencia de los expertos

El uso diario de planchas de pelo, rizadores y secadores podría tener consecuencias nefastas para la salud, según el estudio publicado por zEDGE Test House titulado 'Indoor Nanoparticle Emissions and Exposures during Heat‑Based Hair Styling Activities' ('Emisiones y exposiciones de nanopartículas en interiores durante actividades de peinado con calor') de la Universidad de Purdue (Estados Unidos).

Investigadores de la Universidad de Purdue demuestran que estos aparatos liberan nanopartículas que podrían penetrar en los pulmones. "Una rutina de cuidado capilar con calor de entre 10 y 20 minutos expone a la persona a más de 10.000 millones de partículas que se depositan directamente en los pulmones", señala el informe.

¿Por qué ocurre eso? Los científicos explican que la volatilización de ciertos ingredientes presentes en cremas, sérums y sprays capilares, están basados en compuestos de siloxano y que a temperaturas de entre 150 y 200º C se evaporan y, al enfriarse en el aire, forman nanopartículas "especialmente sensible a estas aplicaciones de calor". El tamaño de las partículas permite que no se queden retenidas en las vías respiratorias superiores, sino que alcancen la región más profunda de los pulmones. Si llegan a los alvéolos pulmonares es donde puede haber problemas, porque las defensas son menos eficaces para eliminarlas. "Esto es realmente preocupante", afirma la profesora Nusrat Jung, responsable del estudio.

Aunque el estudio no aborda directamente efectos clínicos en humanos, investigaciones previas han asociado la inhalación de siloxanos como el D5 con toxicidad hepática, neurológica y respiratoria en animales. "Nuestra investigación sienta las bases para futuras evaluaciones sobre el impacto de estas prácticas cotidianas en la salud", concluye Jung.

Por ello, recomiendan tomar medidas como reducir la temperatura de las planchas por debajo de 150º C, evitar el uso simultáneo de sprays o sérums y mejorar la ventilación durante el peinado abriendo ventanas.

