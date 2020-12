Las personas vacunadas de coronavirus deberán seguir usando la mascarilla

La campaña de vacunación contra el coronavirus será pronto una realidad en todo el mundo, mientras que sus países ultiman la preparación de sus planes y calendarios de vacunación. Los tratamientos de las farmacéuticas Pfizer y Moderna parecen los más efectivos para evitar contraer la enfermedad. Pero, ¿evitan que podamos seguir contagiando?

El resultado de ambas pruebas desveló que algunas personas vacunadas acabaron contagiándose de coronavirus. Esto deja deja abierta la posibilidad de que se infecten sin desarrollar síntomas y terminen convirtiéndose en transmisores silenciosos de la enfermedad.

Por ello, la solución más efectiva por el momento es que la gente vacunada de coronavirus continúe usando la mascarilla protectora. Ya no por contraer la enfermedad, sino por evitar expandirla a otros no vacunados.

"Mucha gente piensa que una vez se vacunen ya no tendrán que usar mascarillas", explicaba Michal Tal, inmunóloga de la Universidad de Stanford, de acuerdo a The New York Times. "Va a ser realmente crítico para ellos saber que tienen que seguir usando mascarilla porque podrían seguir siendo contagiadores", señala.

¿Por qué tengo que seguir usando mascarilla una vez vacunado de coronavirus?

Como en la mayoría de infecciones respiratorias, la nariz es la principal vía de entrada del coronavirus, donde se multiplica rápidamente. Así, accede al sistema inmunológico del cuerpo y evita que produzca los anticuerpos específicos de la mucosa, como son el tejido que recubren la nariz, la boca, los pulmones y el estómago, y evitan las infecciones.

La vacunación contra el coronavirus no se hace directamente por la nariz, sino que es una inyección intramuscular que la sangre absorbe rápidamente. Con ello, se estimula al sistema inmunológico para que produzca anticuerpos de una forma que parece efectiva para evitar que la persona vacunada enferme, pero que no asegura que se desarrollen los anticuerpos suficientes para evitar seguir contagiando.

Pese que algunos de esos anticuerpos circularán por la nariz, no está claro qué cantidad ni con qué rapidez. Entonces, el coronavirus podría aparecer de nuevo en la nariz y ser estornudado o exhalado infectando a otras personas no vacunadas.

Ante esto, la solución es clara: seguir usando la mascarilla.

"Es una carrera. Depende de si el virus puede replicarse más rápido o si el sistema inmunológico puede controlarlo más rápido", explicaba Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington en Seattle. "Es una pregunta muy importante", indica

La vacunación nasal es más efectiva que la intravenosa contra el coronavirus

Los expertos aseguran que las vacunas orales o nasales serían más eficientes para defendernos de los virus respiratorios, como es el coronavirus. Si bien las de ahora son intramusculares, las próximas podrían reinventarse para incidir en la inmunidad de la nariz y el tracto respiratorio, donde más se necesita.

Los tratamientos, en sus fases experimentales, han demostrado ser eficientes a la hora de proteger contra la cara grave de la enfermedad, pero no garantiza que el virus no siga en la nariz y contagie a más gente.

No obstante, los expertos no se rinden y se mantienen optimistas respecto a las actuales vacunas contra el coronavirus, capaces de suprimir lo suficiente la enfermedad como para empezar a combatirla.

"Mi sensación es que una vez que se desarrolla alguna forma de inmunidad con la vacuna, la capacidad de infectarse también disminuirá", explicaba Akiko Iwasaki, inmunóloga de la Universidad de Yale. "Incluso si estás infectado, el nivel de virus que se replica en tu nariz debe ser menor", apunta.