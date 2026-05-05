España pide evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde sin hacer escala en Canarias

Un crucero de lujo con un brote de hantavirus que ya ha causado tres muertes permanece fondeado frente a Cabo Verde a la espera de una decisión clave de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque no hay confirmación oficial, el organismo internacional señala que España podría hacerse cargo de la situación, lo que situaría a Canarias como posible destino del buque. En las islas, las autoridades sanitarias trabajan ya en la preparación de protocolos ante una eventual llegada, aunque insisten en que no se ha autorizado el atraque ni se espera de forma inmediata.

El Ministerio de Sanidad ha propuesto evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias. "Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)", según ha informado el departamento que dirige Mónica García

Brote activo y pasajeros confinados

A bordo viajan 149 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españoles. Todos permanecen confinados en el barco, sin poder desembarcar desde hace días. La situación es crítica: tres pasajeros han fallecido, uno permanece en estado grave en una UCI en Sudáfrica y al menos otras tres personas presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

Entre los casos actuales, hay dos tripulantes, un británico y un holandés, con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, que requieren atención médica urgente. Además, se ha identificado un tercer posible contagio relacionado con uno de los fallecidos.

Una expedición de lujo, que termina en crisis

El viaje, promocionado como una exclusiva expedición ecológica para viajeros de alto poder adquisitivo, tenía un coste de entre 14.000 y 22.000 euros por persona. Partió el 20 de marzo desde Ushuaia, en Argentina, recorrió la Antártida y las Malvinas y cruzó el Atlántico.

El barco intentó atracar en Cabo Verde, pero las autoridades lo impidieron. Actualmente lleva ya varios días fondeado frente a Praia, sin autorización para desembarcar.

Canarias se prepara ante una posible llegada

La OMS y el Servicio Canario de Salud mantienen reuniones técnicas para definir el protocolo de actuación. Esta misma tarde, un equipo de epidemiólogos revisará el buque para evaluar el estado de los pasajeros, detectar nuevos casos y analizar los contactos de riesgo.

Esa inspección será determinante para decidir si el barco pone rumbo a Canarias y, en ese caso, a qué puerto: Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. En Tenerife, incluso, existe una instalación hospitalaria que podría adaptarse a una situación de este tipo.

Las autoridades insisten en que el archipiélago dispone de los medios y la experiencia necesarios para afrontar una emergencia sanitaria de estas características. Ahora mismo se trabaja también en la posible evacuación de los pacientes más graves. Países como Reino Unido y Países Bajos han solicitado su traslado, y se espera el envío de aviones medicalizados.

Mientras tanto, se analizan muestras tanto en Cabo Verde como en el Instituto Pasteur de Dakar, con apoyo de la OMS, para avanzar en la investigación del brote. El crucero sigue a la espera. Y Canarias, en alerta, pendiente de una decisión que podría activar un operativo sanitario sin precedentes recientes.

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