La fertilidad masculina sigue en caída libre desde los años 70: "Un 22% de la población masculina en España va al urólogo"

La fertilidad es finita y no solo es femenina. Hasta no hace mucho tiempo, a nadie se le ocurría recontar espermatozoides; los problemas de salud reproductiva estaban más asociados a las mujeres que a los hombres, pero la sociedad y sobre todo la investigación han evolucionado.

La caída en la calidad del semen es algo público desde hace ya unas décadas y, vaya por delante, no solo afecta a los españoles, sino que es un problema mundial. Datos del Instituto Bernabeu apuntan a que, por ejemplo, el volumen de eyaculado ha descendido un 17% en los últimos 5 años, afectando directamente al recuento de espermatozoides motiles totales. Pero, ¿por qué ha aumentado la infertilidad en los hombres? Para entender la magnitud de esta tendencia hemos hablado con Carlos Balmori, doctor y urólogo de la clínica de Fertilidad Asistida IVI Madrid.

La concentración espermática ha caído en un 50% desde la década de los 70

El experto corrobora la tendencia: la concentración espermática ha caído en un 50% desde los años 70. "Esto ha hecho que haya problemas de fertilidad debido al factor masculino", ha señalado.

La primera pregunta que nos surge es si ellos también tienen un reloj biológico. Para el experto, todo indica que los hombres tienen "otra biología" en lo que respecta a su capacidad reproductiva: "También nosotros tenemos un declive hormonal con la edad. Hay un deterioro de nuestras células en general y entre ellas las reproductoras, con lo cual, nuestro poder de fertilidad va disminuyendo a lo largo del tiempo, no tan radical como la mujer".

Los contaminantes y los ultraprocesados, entre las causas de la infertilidad masculina

Más allá de la edad, hay factores que afectan a la fertilidad masculina. El doctor incide en que desde los años 70, "la sociedad se ha industrializado más", algo que ha traído consigo contaminantes ambientales o los alimentos ultraprocesados que han ido en aumento y han hecho que nuestra salud se deteriore.

En contraposición a esto, el doctor apunta a que hay muchos más medios diagnósticos. "Antes a lo mejor no había esa consulta del varón por infertilidad. Se achacaba más a un problema femenino y hoy en día se sabe que la responsabilidad de la fertilidad en el varón le corresponde un 50%, por lo que se diagnostican más", ha desvelado el doctor.

Uno de los hándicaps de la infertilidad masculina es que el cuerpo no da ningún tipo de aviso, a diferencia de la mujer, quienes poseen la regla como señal que indicar su primer síntoma de fertilidad. Por eso el doctor sugiere que los jóvenes de entre 18 y 20 años se hagan un seminograma "para ver su fertilidad" y "prevenir problemas en el futuro". "Tan solo hay un 22% de la población masculina en España que visita al urólogo con regularidad y menos del 50% que no ha ido al urólogo" señala.

Asimismo, Balmori señala en que también de que los varones deben de cuidar elementos como el estilo de vida, la alimentación o el ejercicio. De hecho, el urólogo pone de relieve que las carencias que pueden traer algunas dietas "puede llevar a trastornos metabólicos y endocrinos, y traer problemas de salud reproductiva".

Ir al gimnasio: ¿Ayuda a la fertilidad?

Aparentemente, hay una tendencia por parte la población de cuidarse más. Son muchos quienes a principios de año se ponen como objetivo ir al gimnasio y a su vez combinan el deporte con suplementación.

Con respecto a ello, el urólogo hace varios apuntes de vital importancia. "Tenemos un aluvión de información que mucha gente no procesa adecuadamente. Lo que no se puede hacer es mirar TikTok o Instagram y fiarte de lo que estás escuchando" admite. Por ello, el doctor subraya que hay que ponerse en manos de un profesional.

Bolmori afirma sobre la suplementación y el ejercicio excesivo que "más no es mejor", sobre todo en esta última que es una fuente de radicales libres. Por ello, invita a llevar estos temas de forma "ordenada y sin estrés".

Los jóvenes acuden cada vez más concienciados

¿Cómo se percibe la infertilidad en las clínicas? El doctor avanza que en la consulta de urología hay menos concienciación en comparación a las mujeres en lo que respecta a las revisiones o estudios de cualquier índole. No obstante, Bolmori matiza en que "se va viendo cierto interés en los jóvenes incluso antes de tener una pareja".

El síndrome de Klinefelter, entre las causas de infertilidad varonil

El pasado mes de junio, el urólogo del CHUF Guillermo Galdón recibió un premio nacional por su investigación sobre nuevas técnicas de fertilidad masculina. El médico centró su investigación en el síndrome de Klinefelter, que es una alteración cromosómica que afecta aproximadamente a uno de cada entre 500 y 1.000 hombres y es la causa más frecuente de infertilidad masculina.

Estos pacientes suelen desarrollar alteraciones a nivel testicular que afectan tanto a la testosterona como en la producción de espermatozoides. Una patología que puede alterar los caracteres sexuales secundarios, como la distribución del vello o el crecimiento de los genitales durante la pubertad, detalla el doctor.

El doctor Bolmori, quien se encuentra en la dirección médica de la Asociación Española del Síndrome de Klinefelter, confirma que este síndrome se encuentra entre las causas genéticas. "Hay entre 500 y 600 varones que presentan esta patología, lo que pasa es que no todos van a tener infertilidad, con lo cual hay un infradiagnóstico de esta patología", detalla.

También recuerda que en varias ocasiones se descubren a muchos pacientes que han carecido de sintomatología a lo largo de su vida y descubren que no poseen espermatozoides. "Cada vez hay más personas a las que se les ha hecho un cariotipo y lo saben desde más jóvenes o sus padres han pedido un estudio genético de ese niño que va a nacer", agrega. Una coyuntura a la que señala que "1 de cada 500 es una prevalencia bastante alta".

¿Hay una correlación entre la calidad del semen y la esperanza de vida?

Igualmente, se ha estudiado que la calidad del semen guarda relación con la longevidad masculina. Una investigación publicada en Human Reproduction ha determinado que aquellos con un mayor número de espermatozoides móviles pueden vivir hasta 2,7 años más que quienes tienen una calidad seminal más baja.

Con ello se confirma que "un signo de salud es la salud reproductiva", e "indica que el sistema hormonal está intacto". "Los problemas de fertilidad ya no solo indican ese problema, sino que pueden ser la antesala de otras patologías. Se ha visto que hay incidencia de las enfermedades cardiovasculares, endocrinas, metabólicas, cánceres de testículo o próstata, con lo que puede ser un signo de alarma", concluye el doctor.

