Alerta sanitaria por una leche de fórmula infantil que puede tener una toxina bacteriana llamada cereulida

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras confirmar la presencia de cereulida en dos lotes de leche de fórmula infantil comercializados en España. La advertencia se ha difundido a través de los canales oficiales del organismo, después de que la propia empresa fabricante, Lactalis Nutrición Iberia, comunicara la incidencia y anunciara la retirada preventiva de los productos afectados.

La cereulida es una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus y puede provocar síntomas de intoxicación alimentaria, como náuseas y vómitos. Ante esta detección, la compañía ha optado por sacar del mercado los lotes implicados de su marca Damira, en una medida que busca evitar cualquier riesgo potencial para la salud infantil.

En su comunicado, Lactalis Nutrición Iberia ha querido lanzar un mensaje de calma a las familias, subrayando que "somos plenamente conscientes de que esta información puede generar preocupación entre los padres de niños pequeños". La empresa añade que, hasta el momento, “no se ha recibido ninguna reclamación ni notificación vinculada al consumo de estos productos".

Lotes afectados

Según ha detallado la AESAN, los productos implicados en esta alerta sanitaria corresponden a los siguientes lotes:

Damira Natur 1 (800 gramos): Lote 8000003307

Damira Natur 2 (800 gramos): Lote 8000003302

La Agencia recomienda a las familias revisar los envases y comprobar el número de lote en la base del producto para confirmar si se trata de alguno de los afectados.

Recomendaciones a los consumidores

La empresa ha establecido una serie de pautas claras para quienes dispongan de alguno de estos productos. Entre ellas, se indica no consumir la leche de fórmula perteneciente a los lotes señalados y no devolverlos al punto de venta. En su lugar, se pide tomar una fotografía clara y legible del número de lote del envase para poder tramitar la compensación correspondiente a través del Servicio de Atención al Consumidor habilitado para este caso. Finalmente, se recomienda desechar los productos afectados.

