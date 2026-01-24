Alertan por posible presencia bacteriana en un lote de fórmula infantil

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la posible presencia de una bacteria en un lote de la fórmula para lactantes Almirón Profutura 1 y ha recomendado no consumir el producto afectado, una información que ya ha sido trasladada a las comunidades autónomas.

La notificación procede de la Red de Alerta Alimentaria Europea, tras una comunicación de las autoridades sanitarias de Irlanda que advierten de la posible presencia de cereulida en el producto Almirón Profutura 1 con fecha de caducidad 19.08.2027, comercializado en botes de 800 gramos.

Según ha informado la AESAN, la alerta es resultado del sistema de autocontrol de la propia empresa, que comunicó la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación vigente y con el objetivo de evitar la puesta a disposición de alimentos no seguros.

El aviso ha sido difundido a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar la retirada del producto de los canales de comercialización.

La Agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado que se abstengan de consumirlo. La bacteria gram-positiva Bacillus cereus puede causar intoxicación y toxoinfección gastrointestinal. En general, la enfermedad es autolimitada, se resuelve sin complicaciones en personas sanas y suele durar unas 24 horas, aunque en algunos casos puede prolongarse varios días.

Por su parte, Almirón ha señalado en un comunicado que ha retirado del mercado el lote afectado siguiendo las directrices de las autoridades regulatorias recientemente actualizadas y dentro de su responsabilidad para adaptarse a los cambios normativos y garantizar la tranquilidad de las familias.

Cómo funcionan las alertas de la AESAN

Las alertas alimentarias en España se activan cuando existe un riesgo para la salud relacionado con alimentos o productos en contacto con ellos. La AESAN recibe avisos a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea, que conecta a los Estados miembros, y los canaliza en el ámbito nacional mediante el SCIRI.

Este sistema permite una comunicación rápida entre administraciones para localizar los productos afectados, retirarlos del mercado y ofrecer recomendaciones a la población. Muchas de estas alertas se originan en los controles internos de las propias empresas, obligadas por ley a informar a las autoridades cuando detectan posibles riesgos para la seguridad alimentaria.

