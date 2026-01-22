Los médicos convocan un paro indefinido desde el 16 de febrero por su oposición al Estatuto Marco

Las organizaciones médicas que forman parte del Comité de Huelga han convocado un paro indefinido a partir del 16 de febrero para oponerse al borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, según recoge en un comunicado la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

Además, como punto de partida de estas movilizaciones, habrá una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en la que profesionales de todas las comunidades autónomas muestren en Madrid su rechazo a la norma ministerial.

"Los sindicatos que conforman el Comité de Huelga han querido insistir una vez más en que mantienen su mano tendida al diálogo con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales", añade el comunicado.

Asimismo, matizan en que las reivindicaciones señalan tanto al Ministerio de Sanidad como a los Grupos Parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas.

¿Qué reclaman los sanitarios?

El Estatuto Marco se trata de la ley básica que rige las condiciones laborales de los médicos. Una norma que data del año 2003 y que tras quedar obsoleto, se busca su renovación. Sin embargo, las discrepancias empezaron a principios de 2025, ya que los médicos opinan que el borrador empeora sus condiciones laborales.

"Todo comienza con la publicación del primer borrador de Sanidad. Desde entonces, hemos detectado que lejos de proponer una mejora real, este documento no aborda los problemas estructurales que arrastra la sanidad pública española, especialmente en lo que se refiere a las condiciones laborales del colectivo médico. La propuesta actual no solo no responde a nuestras exigencias, sino que consideramos que es deficiente, insulsa y completamente insuficiente", declara Víctor Pedrera, secretario general de CESM.

Tal y como recoge el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana; la norma no contempla las formas modernas de provisión ni la organización del trabajo en red, ignora el impacto de las guardias obligatorias y la doble jornada, no asume los derechos de la conciliación familiar y laboral ni tampoco se adapta a los nuevos títulos académicos del Espacio Europeo de Educación Superior.

¿Qué dice el Ministerio de Sanidad?

Bien es cierto, que el pasado mes de diciembre se hicieron varios cambios en el Estatuto Marco. Por ejemplo, según detalla Moncloa, pasaron la guardia de 24 horas a 17 horas y las libranzas o descansos obligatorios, previos y posteriores a la guardia no tendrán deuda horaria.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García le ha dicho a los consejos que el Estatuto Marco "requiere necesariamente de la valoración de las comunidades autónomas", recoge ABC.

