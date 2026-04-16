El Departamento de Salud vasco administró vacunas caducadas en todas sus zonas sanitarias

La administración de vacunas caducadas en los ambulatorios vascos afecta a la totalidad de las zonas sanitarias (OSIS). Es lo que se desprende de los datos aportados por el Departamento de Salud en respuesta a una pregunta parlamentaria. En el documento consta que Osakidetza administró 274 dosis con fecha vencida de 21 tipos de vacunas a lo largo de 2025 y que se administraron en las 13 áreas sanitarias. Y a esta cifra hay que sumar, según el escrito, 7 sueros en 2024 y 82 en 2023.

La información ha sido solicitada por la parlamentaria de EHBildu Rebeka Ubera tras salir a la luz los casos de vacunas caducadas del tipo hexavalente, triple vírica y tetravalente. El Gobierno Vasco en todo momento ha defendido que la salud de los bebés y los adultos inoculados no corre peligro.

La investigación

El consejero de Salud, Alberto Martínez, explicó en numerosas ocasiones desde que trascendió el error sanitario que se había creado un comité de investigación y trazabilidad para esclarecer las causas que en su informe reconoció que se habían producido varios errores en las fases de trazabilidad de las vacunas. Que la adquisición de un volumen de dosis superior al habitual contribuyó a la acumulación de stock y que se utilizaran lotes próximos a su fecha de caducidad. Además se recibieron lotes con menos de seis meses de vida útil, lo habitual es de un año, y esto exige una inoculación más rápida.

Martínez situó la mayor parte de las dosis caducadas en el centro sanitario de Errenteria, Gipuzkoa, añadiendo que había casos aislados en otros ambulatorios.

La respuesta parlamentaria constata que el error en el uso de los sueros ocurrió en todas las Organizaciones Sanitarias de Euskadi.

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