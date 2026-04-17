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Diego González Rivas, el cirujano español que opera en todo el mundo y transforma la cirugía torácica

Diego González Rivas impulsa avances médicos con miles de intervenciones y una técnica propia aplicada a nivel internacional.

Diego González Rivas

El cirujano español que opera en todo el mundo y transforma la cirugía torácica | Europa Press

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El cirujano torácico español Diego González Rivas mantiene su actividad en distintos puntos del mundo con una trayectoria marcada por la innovación médica y la atención en entornos con recursos limitados. Su nombre está vinculado al desarrollo de la técnica Uniportal VATS, un procedimiento que ha modificado el abordaje del cáncer de pulmón mediante cirugía mínimamente invasiva.

Su trabajo más reciente vuelve a situarlo en la actualidad tras la intervención realizada a una paciente en Perú, donde logró extirpar un tumor de 1,3 kilos en el cuello en una operación que se prolongó durante más de seis horas. Este tipo de intervenciones forma parte de una actividad constante que combina asistencia, formación y desarrollo técnico.

Una técnica que cambia la cirugía

La Uniportal VATS permite realizar operaciones a través de una única incisión, lo que reduce el impacto de la cirugía en el paciente. Este método ha sido adoptado en numerosos hospitales fuera de España y ha contribuido a la expansión de procedimientos menos invasivos en el ámbito torácico.

El cirujano ha llevado esta técnica a distintos países, consolidando una red de trabajo internacional que abarca tanto centros sanitarios avanzados como zonas con menor acceso a tecnología.

A lo largo de su trayectoria, González Rivas ha participado en miles de cirugías en diferentes continentes. Su actividad no se limita a hospitales convencionales, ya que también desarrolla parte de su labor a través de una unidad móvil que traslada entre países, especialmente en África.

Este dispositivo permite intervenir en lugares donde la asistencia especializada resulta limitada.

Más allá de las cifras

Aunque los números reflejan el alcance de su trabajo, con miles de operaciones realizadas, su actividad se centra en la aplicación de técnicas que faciliten la recuperación de los pacientes y en la extensión de estos procedimientos a otros profesionales.

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