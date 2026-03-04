Un hito en el Hospital Sant Joan de Déu: implantan el marcapasos más pequeño del mundo a una recién nacida

Un logro con mayúsculas: el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona ha implantado el marcapasos más pequeño del mundo. El centro sanitario ha informado este miércoles que, tras la operación en la que se le implantaba a la pequeña un marcapasos de sólo dos centímetros, la recién nacida ha evolucionado favorablemente, recibiendo el alta 20 días después.

Los marcapasos convencionales miden seis centímetros. Este tamaño en recién nacidos puede provocar complicaciones en órganos o infecciones. Los profesionales del hospital trabajaron con la empresa Abott para poder adaptarlo al tamaño del recién nacido, sincronizándolo por la plataforma AVEIR.

Una decisión con resultados positivos

La operación se llevó el pasado 2 de febrero tras detectar en el embarazo la grave enfermedad cardíaca, concretamente en el segundo trimestre del embarazo. Los profesionales se dieron cuenta de que el corazón del feto latía demasiado despacio y tenía un bloqueo auriculoventricular completo.

Se trata de una alteración grave en los recién nacidos que impide que los impulsos eléctricos pasen correctamente entre sus cavidades, provocando que no llegue la suficiente sangre y oxígeno al organismo.

Los profesionales adelantaron el parto

Debido al empeoramiento observado por los especialistas del Hospital Sant Joan de Déu, optaron por un parto prematuro ya que el corazón aumentaba de tamaño debido a la lentitud del ritmo cardíaco. La niña nació el dos de febrero pesando solamente 2,1 kilos, el parto provocó un deterioro clínico, con riesgo de fallo cardíaco.

A las pocas horas de nacer, se le instaló un marcapasos convencional como medida provisional para estabilizarla. Este reto se solucionó con el nuevo marcapasos, que permite "estimular y coordinar los latidos del corazón de forma adecuada, según ha explicado la jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica del hospital, Georgia Sarquella-Brugada.

Resultado final satisfactorio

Tras el nacimiento, el equipo de cirugía cardíaca responsable de la operación junto al doctor Stefano Congiu realizó la implantación definitiva.

En la operación participaron 16 profesionales de distintas especialidades e ingenieros especializados en dispositivos médicos. Tras evolucionar favorablemente, la pequeña ha recibido el alta 20 días después de la operación. Afirman los médicos que podrá llevar una vida normal y solo deberá seguir controles periódicos en el hospital.

