El método Wim Hof, mucho más que una moda entre 'celebrities': "Activarás los mecanismos que tienes en tu cuerpo para ser sano, fuerte y feliz"

'El hombre de hielo'. Así se le conoce a Wim Hof, un atleta holandés que ha batido varios récords Guinness. Entre ellos están escalar el Everest y el Kilimanjaro en pantalón corto o correr una maratón en el desierto sin agua ni comida. Su afán por el deporte extremo, que le sirvió de terapia para superar la muerte de su mujer en 1995, ha dado lugar a un método que lleva su nombre y que ya han probado celebridades como Lady Gaga, David Beckham o Kendall Jenner. El lema de Hof es 'Eres más fuerte de lo que piensas'.

La práctica consiste en una técnica de respiración y adaptación al frío. Luke Wills, primer instructor del método Wim Hof en España, explica en exclusiva para la Newsletter de Antena 3 Noticias en qué se basa este ejercicio mental y físico.

"Tanto la técnica de respiración como la adaptación al frío nos va a proporcionar unos beneficios a nivel de salud físico, mental, emocional y a nivel de nuestro sistema inmune, algo que hemos visto en estos momentos que es importante", señala.

Cómo es el baño de hielo

El monitor de los cursos de 'Ataraxia' explica que la inmersión en un baño de hielo comienza con el taller 'Fundamentals'. Se trata del punto de partida para saber como integrar correctamente el método y así conseguir el mayor beneficio.

De esta forma, lo suyo es exponerse gradualmente al agua helada para acostumbrarse al estado de gelidez. Los primeros treinta segundos son cruciales. Solo piensas en sumergirte y adentrarte. Sin miedos. Este tiempo es justamente el que necesita un ser humano para soportar la sensación de frío. Los beneficios del frío empiezan a notarse entre los 16 y 18 grados, según los expertos.

"En el taller vas a aprender la técnica de respiración y adaptación al frío, la teoría, la ciencia detrás del método y todo lo que pasa a nivel fisiológico dentro de nuestro cuerpo", asegura Luke Wills. Sin embargo, el instructor del método en España asegura que la aventura se encuentra concretamente en los retiros. "Son unas experiencias en las que nos juntamos unas 15 personas. Normalmente vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en el taller Fundamentals", dice.

"Vamos a caminar por la montaña en invierno con poca ropa, a bañarnos en pozas y ríos congelados y a poner a prueba nuestro espíritu", cuenta. La experiencia, por muy arriesgada que pueda parecer, tiene numerosos efectos positivos.

Los beneficios del Wim Hof: mentales e inmunológicos

"A mí me calma muchísimo la mente, me trae al momento presente", dice Wills. La sensación de bienestar durante y después de la práctica está más que asegurada. "Puedo estar en un estado de calma total y de meditación profunda sin tener que hacer nada más que eso", continúa.

Wim Hof también "optimiza la química de nuestro cuerpo y reduce la inflamación sistémica". Luke Wills explica que además posee otro beneficio muy interesante: "Se ha visto que puede tener efectos sobre los síntomas de diferentes patologías como pueden ser patologías inflamatorias o procesos autoinmunes".

El método tiene mucho impacto mental. "Nadie se quiere pegar una ducha de agua fría, así que haciendo cosas que realmente no queremos hacer fortalecemos nuestra mente y nuestro espíritu", asegura. Andrés Gaslisteo, periodista de viajes en 'Esquire', cuenta en primera persona su experiencia aventurándose al Wim Hof. Dice que no se preparó demasiado. "No quise ir con expectativas", asegura.

Sin embargo, reconoce que se "sorprendió" porque notó "enseguida los efectos". "Al final acabas sumergiéndote en una bañera de agua helada y realmente aguantas muchísimo, igual que con el control de la respiración", explica.

Wills dice que en el mundo en el que vivimos, "donde la mayoría de cosas son muy fáciles y no tenemos que hacer gran cosa para sobrevivir nos volvemos débiles, tanto a nivel físico y mental como inmune". Por lo tanto, mediante las sencillas prácticas de baños de agua helada "podremos fortalecer todos los mecanismos del cuerpo para ser sanos, fuertes y felices".

Señala que personalmente le ha aportado bastante. "Yo ahora cuando voy a cualquier sitio nuevo siempre busco si hay una cascada, una poza, un río, un lago, algo así donde poder bañarme, sobre todo si es invierno. Me ha dado la oportunidad de descubrir sitios súper bonitos", concluye.