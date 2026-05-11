El Hospital 12 de Octubre logra un hito en España al operar a un bebé de tres meses con el robot Da Vinci

El Hospital Universitario 12 de Octubre se ha convertido en el primer centro de España en realizar una cirugía robótica a un bebé de tan solo tres meses con una obstrucción renal. La intervención supone un nuevo avance en el uso de esta tecnología en pacientes de edades muy tempranas y consolida al centro como referente nacional en procedimientos pedriáticos de alta complejidad.

El pequeño presentaba una obstrucción en la parte que une el riñón y el uréter. Esto impedía el correcto paso de la orina hacia la vegija, afectando de manera progresiva a la función renal. Gracias a la cirugía robótica, los especialistas extirparon la zona y reconstruyeron la vía urinaria para restablecer el flujo normal.

Una intervención de máxima precisión

La operación fue realizada con el robot Da Vinci en un espacio extremadamente reducido, ya que el riñón de un bebé de tres meses mide aproximadamente 5 centímetros, lo que obligó a los cirujanos a trabajar con una precisión milimétrica. El uso de esta cirugía robótica en pediatría plantea muchos desafíos técnicos, especialmente en pacientes tan pequeños. Muchos de los instrumentos utilizados fueron diseñados inicialmente para adultos. El éxito de la intervención dependió de la coordinación entre cirujanos, anestesistas y personal de enfermería.

Esta tecnología aporta muchas ventajas en este tipo de operaciones, según destacan los especialistas. Tales como la visión tridimensional, la ampliación de la imagen y una mayor precisión en los movimientos quirúrgicos. Todo esto permite aumentar la seguridad y mejorar los resultados en procedimientos reconstructivos delicados.

Alta médica en solo 48 horas

El bebé ha evolucionado favorablemente desde la intervención. Recibió el alta hospitalaria apenas 48 horas después de la operación. No hubo complicaciones en el procedimiento ni en el postoperatorio.

Ahora, los médicos siguen realizando pruebas de seguimiento para confirmar el éxito de la cirugía. Los resultados son positivos y apuntan a que la obstrucción ha sido corregida. El riñón drena correctamente la orina.

El centro de salud madrileño recalca que este tipo de operaciones en bebés tan pequeños siguen siendo poco frecuentes a nivel mundial.

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