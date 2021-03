Las 3 incoherencias de la Semana Santa que permite a los españoles viajar a otras comunidades si pasamos por el extranjero

Toque de queda, limitación de las reuniones y el cierre perimetral de todas las regiones –salvo Canarias y Baleares- son los ingredientes para esta Semana Santa. Sin embargo, estas restricciones presentan a la vez incoherencias que encienden la polémica entre la población española.

La Unión Europea tampoco lo entiende y ha pedido "coherencia" con las restricciones esta Semana Santa, ya que no les cuadra que los extranjeros puedan venir sin problemas pero que los desplazamientos entre comunidades estén limitados para nosotros.

Vemos como se repiten la llegada de vuelos masivos repleto de alemanes a Mallorca y también como centenares de franceses aterrizan en Madrid o Sevilla por "la fiesta" y "la vida" que no pueden tener en su país.

Sin embargo, esta posibilidad está vetada para los españoles, que deberán disfrutar de su propia región en vez de poder viajar en Semana Santa. ¿O no?

Hacer escala en el extranjero

Una de las incoherencias que más salpican entre la población es que, haciendo escala en el extranjero, sí que podríamos viajar entre comunidades. Es decir, si queremos ir, por ejemplo, de Málaga a Canarias o Baleares, podríamos hacerlo si volamos previamente a París y de ahí emprendemos el viaje a las islas.

Entre provincias sí, pero no entre comunidades

Otra de las incongruencias que molestan a la ciudadanía es que podamos movernos entre provincias pero no entre comunidades. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, si quieres ir de Alicante a Castellón, lo puedes hacer sin problema alguno. No obstante, en caso de querer pasar la frontera con Murcia, tendrás que presentar un justificante que acredite el desplazamiento.

Vernos en otro país sí, pero no en otra comunidad

Y una incoherencia más. En caso de que tú y el resto de tus familiares viváis en una comunidad autónoma distinta, no podríais reuniros estas fiestas. No obstante, lo que sí permite la ley que marca estas restricciones es que tú y ellos podáis reuniros, por ejemplo, en Roma, ya que los viajes al extranjero no implican ninguna justificación.