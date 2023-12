El hospital de Vigo realiza 40 análisis al mes para diagnosticar el Alzhéimer

Según la Sociedad Española de Neurología, cada año se diagnostican en España unos 40.000 nuevos casos de alzhéimer. Sin embargo, se estima que el 80% de los casos de esta patología son leves y están sin diagnosticar. Además, entre el 30 y el 40% de los casos totales también lo estarían.

Hasta no hace poco, los facultativos no contaban con pruebas que detectaran este tipo de demencia y que dieran un diagnóstico más exacto. Fue en el año 2018, cuando el National Institute of Agind y la Alzheimer's Association incorporó biomarcadores al proceso de detección. Pruebas que se comenzaron a realizar en el área de neurología de Análisis Clínicos del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Hacen una media de 40 cada mes, pero el hecho de que se vayan conociendo hace que haya cada vez más demanda.

¿En qué consiste esta prueba?

Mediante una punción lumbar, en líquido cefalorraquídeo, buscan la presencia de tres biomarcadores: AT(N). La 'A' mide los niveles de beta amiloide que se deposita en el cerebro formando unas placas. Es una de las manifestaciones más recurrentes de la enfermedad. Normalmente, si el resultado es positivo, la persona podría sufrir esta patología. La 'T' se refiere a la proteína tau fosforilada que indica si hay degeneración fosforilada. Por último la '(N)' corresponde a la tau total, que indica el grado de lesión neurodegenerativa.

Si el paciente tiene los tres valores en positivo, significa que tiene alzhéimer con total seguridad. El positivo en los biomarcadores 'A' y 'T' indica que la persona puede sufrir alzhéimer sin ninguna lesión. Si solo da positivo la 'A' no se puede diagnosticar de manera certera.

La prueba es realizada a aquellos pacientes de la Unidad de Demencias del CHUVI que son susceptibles a tener la patología ya que presentan unos síntomas compatibles.

Buscan simplificar el proceso

Ahora los investigadores vigueses buscan cómo simplificar el proceso de diagnóstico, y por tanto, buscar una mayor seguridad de los pacientes. Buscan que los biomarcadores se puedan detectar con una simple gota de sangre -algo similar a la prueba del talón que se realiza a los bebés-.

Mientras tanto, el mundo científico también busca dar un paso definitivo: el de buscar un tratamiento para hacer frente al alzhéimer.