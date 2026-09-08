China desarrolla unas gafas inteligentes que corrigen la postura de los niños

China busca convertir las gafas en algo más que una herramienta para corregir problemas de visión. Una empresa tecnológica ha desarrollado unas gafas inteligentes destinadas a niños que son capaces de detectar malas posturas durante la lectura o el uso de pantallas y actuar para que el menor cambie de posición.

El dispositivo, denominado 'A03' y desarrollado por SPAEXI, incorpora un giroscopio de seis ejes y un sensor de distancia que permiten controlar tanto la posición de la cabeza como la distancia a la que el niño está mirando un libro, una tableta o una pantalla.

Y su funcionamiento resulta especialmente llamativo. Cuando el sistema detecta que el menor se ha acercado demasiado por debajo de los 25 centímetros, según las especificaciones del fabricante o que ha inclinado excesivamente la cabeza, las propias lentes se empañan automáticamente, dificultando la visión hasta que el niño corrige su postura. El dispositivo también puede emitir avisos mediante voz o vibración.

La idea es sustituir los constantes avisos de padres y profesores por una corrección automática. El objetivo de la tecnología es ayudar a los menores a adquirir hábitos adecuados durante actividades que implican pasar largos periodos mirando de cerca, especialmente la lectura, los deberes o el uso de dispositivos electrónicos.

Las gafas pesan apenas 32,6 gramos y utilizan una batería de 80 mAh que, según la compañía, permite hasta unas 40 horas de uso. No necesitan estar conectadas a un teléfono móvil para realizar la función de detección y corrección postural.

Una tecnología que sigue evolucionando

La compañía ya ha desarrollado versiones posteriores del dispositivo. El modelo A05 incorpora un sensor de distancia láser y un giroscopio de tres ejes y puede colocarse sobre unas gafas graduadas convencionales. Más recientemente, la gama ha evolucionado hacia el modelo A07, que sustituye el empañamiento de las lentes por avisos mediante vibración y añade sensores para controlar la distancia, el ángulo de inclinación de la cabeza y el tiempo que el menor pasa expuesto a luz intensa en exteriores.

El desarrollo se enmarca en la preocupación existente en China por los problemas de visión entre los menores y, especialmente, por el aumento de la miopía infantil. Las gafas pretenden actuar sobre algunos de los hábitos asociados al trabajo de cerca, como mantener una distancia demasiado corta respecto al material de lectura o adoptar posiciones inadecuadas durante largos periodos.