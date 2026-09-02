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Los beneficios de las cuevas de sal, una técnica de bienestar que gana popularidad en España

Las llamadas 'cuevas de sal' pueden contribuir a aliviar la congestión, algunas afecciones cutáneas y reducir el estrés según los profesionales del sector.

Cuevas de sal

Los beneficios de las cuevas de sal | Antena 3 Noticias

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Sandra Izquierdo
Sandra Izquierdo
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Respirar sal, pisarla, jugar con ella y sentir que estamos en una cueva, es posible en algunos centros especializados de nuestro país. Se trata de las llamadas "cuevas de sal". Un entorno, que puede ayudarnos a sentirnos mejor.

Lo comprobamos junto a Natalia Abushaar, bioquímica y directora del Centro Biocell en Gandía, Valencia. Abushaar insiste en que no se trata de un tratamiento que cure enfermedades, sino una técnica que puede ayudar a muchas personas: "La haloterapia es una técnica de bienestar, no es un tratamiento médico, insisto, es una técnica que alivia".

La sesión tiene una duración aproximada de 45 minutos y se desarrolla en una sala tematizada: "Nosotros le hemos dado un enfoque diferente, porque durante ese tiempo hacemos actividades dentro de la cueva, como por ejemplo yoga, pilates o talleres infantiles".

Lo importante de este espacio no es solo la sal que hay en el suelo, aquí el foco está en el aire: "Aquí lo importante es el halogenerador que está ionizando micro partículas de sal seca de forma constante y controlada".

A quién va dirigido

Según nos explica Natalia, la experiencia puede realizarse a partir de los 4 meses: "Cualquiera que quiera relajarse y notar sus beneficios".

Pero, entre los públicos más interesados en esta técnica, se encuentran los deportistas, las personas con congestión o daños en la piel, así como quienes buscan reducir el estrés. "Puede aliviar algunos de estos síntomas", explica.

En la sala, encontramos una familia que nos explica los beneficios que ha notado en los últimos meses: "Mi hijo mayor tiene mucha congestión y le ayuda a soltar los moquitos. El pequeño es muy movidito y por las noches, cuando viene a la cueva, duerme mucho mejor, le ayuda a descansar". También encontramos a deportistas que dicen notar sus efectos: "Hago bastante deporte y noto que me ayuda en la recuperación".

Una técnica de bienestar para todos los públicos que poco a poco está ganando popularidad en España.

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