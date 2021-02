Fernando Simón, sobre la vacuna contra el coronavirus: "Si sobran 1 ó 2 dosis no las vamos a tirar, hay que ponérselas a quién esté por ahí"

Fernando Simón ha instado a aprovechar al máximo todas las dosis de las vacunas contra el coronavirus para poder llegar al objetivo de tener al 70% de la población española vacunada contra la COVID-19 en verano.

Para llegar al verano con el 70% de la población vacunada frente a la COVID-19 Sanidad cuenta con todas las vacunas, las que ya han sido aprobadas y las que lo serán en las próximas fechas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha dicho en rueda de prensa: "Si llega el fin del día y sobran una o dos dosis de vacuna en un recipiente y no se puede guardar no las vamos a tirar, hay que ponérselas a alguien que esté por ahí", otra cosa es dice que se desvíen viales completos algo que considera "no es ético".

"Yo no voy a decir si hay que sancionar o no, pero no es ético. Ahora bien, las sanciones que decida el responsable que tenga que decidir" ha zanjado Fernando Simón.

Estas declaraciones llegan tras la polémica por el número de políticos que se han vacunado frente al coronavirus saltándose el protocolo de vacunación y en muchos casos justificando que se inmunizaron para que no se perdiese la dosis.

Las reacciones a estos casos han sido tan variadas que incluso en la Comunidad Valenciana el presidente Ximo Puig llegó a amenazar con que los políticos que se hubiesen inyectado indebidamente la primera dosis no recibirían la segunda. Unas declaraciones sobre las que también opinó Simón diciendo que sería cometer "dos errores seguidos".

"Deben recibir la segunda dosis porque si no se cometerían dos errores seguidos". Por otra parte, Simón no excusó a los políticos y resto de personas que se han vacunado sin deber: "Tienen que asumir sus responsabilidades".