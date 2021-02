Vicente Vallés, sobre la falta de protocolo cuando sobran vacunas y la frase de Fernando Simón

El plan de vacunación contra el coronavirus se ha marcado en España el objetivo de tener en verano al 70% de la población inmunizada, un porcentaje muy elevado si se hacen los cálculos tomando como referencia el mes transcurrido hasta el momento desde el inicio de la administración de las primeras dosis. El Gobierno sin embargo, mantiene el objetivo.

Problemas con los plazos de entrega, con la producción de las farmacéuticas, con la escasez de las jeringuillas óptimas.... han sido varios los contratiempos a los que se ha enfrentado en su primer mes el plan de vacunación contra el coronavirus, entre ellos también las personas que saltándose el protocolo de Sanidad han accedido a una vacuna que no les correspondía todavía.

En este contexto Fernando Simón pidió en rueda de prensa que se aprovechasen al máximo todas las vacunas contra el coronavirus. "Si llega el fin del día y sobran una o dos dosis de vacuna en un recipiente y no se puede guardar no las vamos a tirar, hay que ponérselas a alguien que esté por ahí", dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El doctor Simón matizó que otra cosa es que se desvíen viales completos algo que considera "no es ético". "Yo no voy a decir si hay que sancionar o no, pero no es ético. Ahora bien, las sanciones que decida el responsable que tenga que decidir" ha zanjado Fernando Simón.

Vicente Vallés ha evidenciado que "no parece estar muy claro el protocolo de qué se hace cuando sobra 1, 2, 3 dosis de algún vial después del proceso de una jornada de vacunación completa y el doctor Fernando Simón ha dicho que habrá que establecer alguna manera para que se vacune a alguien que esté por allí sin establecer de momento a quién".