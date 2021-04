Federico Martinón, coordinador de la OMS: "Lo lógico es que los vacunados con AstraZeneca reciban las dos dosis"

Más de 2 millones de españoles han recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca y no saben qué va a pasar con la segunda. El doctor Federico Martinón, coordinador del centro de la OMS de seguridad vacunal, responde en directo a las preguntas de Mónica Carrillo sobre si se va a administrar la segunda dosis de AstraZeneca y sobre la seguridad de las vacunas.

¿Se debe administrar la pauta completa de AstraZeneca?

Lo primero que pediría es tranquilidad, hay varias opciones y habría que ver por cuál se decantan las autoridades de nuestro país, pero probablemente la más sencilla y lógica sea completar la pauta de vacunación con la misma vacuna con la que se inició. Si bien es cierto que podrían existir esos efectos adversos tan poco frecuentes ,que la propia EMA ha establecido que deben ser incluido en su ficha técnica, la realidad es que si alguien no ha tenido ese efecto adverso con la primer dosis, es altamente improbable que acontezca con la segunda. Ninguno de los casos descritos ha sucedido con la segunda dosis.

¿El riesgo de trombos es más alto con AstraZeneca?

Es una pena que esté disminuyendo la confianza de la gente en las vacunas en general, cuando es la única forma que tenemos de batir esta terrible pandemia. No podemos olvidar algo esencial y es que las vacunas funcionan muy bien contra la covid. Se ha relacionado a las vacunas de la covid con la trombosis en general, pero se ha visto de una forma muy rara de trombos en la cabeza o en la barriga asociadas a otras alteraciones en la sangre.

Estos efectos se han presentado en un número muy bajo de habitantes: menos de 1 o 4 por cada millón podrían estar relacionado con la vacunación. Eso no quiere decir la que vacuna no deje de ser útil, segura y que funcione. Es normal, los fármacos suelen tener efectos secundarios y se pone en la ficha técnica, pero eso no condiciona la relación riesgo-beneficio de la vacunación. Por cada millón de personas que vacunamos con la vacuna de AstraZeneca, o cualquiera de las otras disponibles, podemos evitar alrededor de 800 muertes y casi 5.000 hospitalizaciones. El precio que pagaríamos sería de 1 o 2 casos de este raro fenómeno de trombosis cerebral, que ya sabemos como tratar. Por lo tanto, debemos contextualizarlo todo y trasmitir tranquilidad.

¿Cuántas personas se salvan por cada una inmunizada?

El funcionamiento de estas vacunas es similar o incluso superior al que mostraban en los ensayos clínicos. De forma genérica podemos saberlo según la edad y el contexto. Por ejemplo, en una residencia de ancianos, solo necesitamos vacunar a 20 personas para evitar una muerte. Si hablamos de personas de más de 80, años necesitaríamos vacunar alrededor de 160. Si hablamos de personas de más de 70 años, necesitaríamos vacunar 600 para evitar un caso de muerte por covid-19.

Eso nos da una idea de beneficio global y luego también de que ese beneficio individual obviamente es mayor cuanto mayor es tu riesgo personal. Las vacunas funcionan de manera inmediata y lo estamos viendo en los datos de nuestro propio país, a pesar de que tenemos coberturas muy discretas comparadas con otros países, ya empezamos a ver que disminuyen las muertes en los grupos que empezamos a vacunar. De tener 200 o 300 casos de muertes en las residencias cada semana a no tener o a que sean anecdóticos.

En la herramienta CuentaVacunas puedes ver toda la información sobre la vacunación en España.