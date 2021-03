Estos son los principales síntomas de la covid persistente

Muchos de los contagiados por coronavirus no muestran síntomas cuando contraen el virus. Esto no significa que estos síntomas no vayan a aparecer, si no que un tercio de estas personas que han pasado el virus de manera leve podrían padecer síntomas a largo plazo.

Un informe de la OMS confirmaba que 1 de cada 10 personas sufren el llamado covid persistente con el que hasta doce semanas después puedes sufrir la enfermedad. Ahora, un estudio de la Universidad de California donde han participado 1.407 personas, declara que todas las personas que no tuvieron síntomas después de 10 días de dar positivo por coronavirus y que participaron en la investigación, suman un 27% los que tenían dolor abdominal y dificultades para respirar y seguían luchando contra el virus 60 días después.

Pero, ¿qué es la COVID persistente o 'Long Covid'?

El covid persistente es un síndrome que está caracterizado por la persistencia de los síntomas del coronavirus semanas o meses después de la infección inicial. También por la aparición de estos síntomas tras un tiempo sin ellos.

Además, su aparición no tiene porque tener relación con la gravedad de la infección , por ello puede afectar tanto a pacientes leves como a pacientes graves hospitalizados. No influye la edad, aunque es más frecuente en mujeres de una Edad Media. Esto produce un impacto en el ámbito social y laboral además de en la calidad de vida del paciente. Más o menos, 1 de cada 5 personas tiene algún síntoma tras cinco semanas desde la infección. Y aproximadamente 1 de cada 10 personas tiene algún síntoma tras doce semanas desde la infección.

Los síntomas relacionados a la covid persistente

Generales: Cansancio, malestar general, dolor muscular y articular, mareos, fiebre, trastornos del sueño

Y todos estos síntomas pueden fluctuar o persistir en el tiempo, provocar limitación de la capacidad funcional y empeorar con el esfuerzo físico y mental. Si en algún momento sientes alguno de estos síntomas de manera prolongada tras haber pasado el covid o tras el diagnóstico, consulta con tu médica/o de Atención Primaria.