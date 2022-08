Este es el tiempo que un positivo por COVID-19 tarda en dejar de contagiar

Dirigido por el Imperial College de Londres, un nuevo estudio ha analizado el tiempo que tarda un positivo por COVID-19 en dejar de contagiar. El estudio, realizado en 57 personas que contrajeron la enfermedad de manera leve, también ha calculado el momento en que las personas contagiadas pueden abandonar el aislamiento con seguridad.

La investigación ha sido publicada en la revista científica 'The Lancet Respiratory Medicine' y ha sido la primera en revelar cuánto tiempo dura la infecciosidad de una persona contagiada por coronavirus. Los 57 pacientes fueron sometidos a pruebas diarias detalladas desde el momento que se expusieron a la enfermedad con el fin de observar la cantidad de virus infeccioso que desprendía a lo largo de lo que duraba todo el contagio.

Existen estudios anteriores habían sido estudios de provocación en humanos basados en el laboratorio o se habían utilizado modelos matemáticos. Este nuevo estudio hizo un seguimiento de las personas que estuvieron expuestas a alguien con COVID-19 confirmado por PCR en su casa entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 y entre mayo y octubre de 2021, incluyendo algunos que estaban vacunados y otros que no.

¿Cuánto se tarda en dejar de contagiar?

Los resultados sugieren que las personas que no desarrollan síntomas, no son infecciosas antes de que estos aparezcan, según la mayoría de casos de este tipo estudiados. Por otro lado, dos tercios de los casos siguen siendo infecciosos cinco días después de que los síntomas comiencen. El estudio también sugiere que, aunque las pruebas de flujo lateral no detectan bien el inicio de la infecciosidad, identifican con mayor precisión cuándo alguien deja de ser infeccioso y puede abandonar el aislamiento con seguridad.

Los participantes rellenaron cuestionarios diarios sobre sus síntomas y realizaron hisopos nasales y faríngeos diarios que se enviaron a un laboratorio para realizar pruebas de PCR. Las muestras positivas a la PCR se analizaron para determinar si contenían virus infecciosos y su grado de infectividad.

Los investigadores también realizaron 652 pruebas de flujo lateral en las muestras para determinar la precisión de las pruebas de flujo lateral a la hora de identificar la infecciosidad real frente a la positividad de la PCR. En total y como resultado, se midió la duración de la infecciosidad en 42 personas. Había 38 personas con una fecha confirmada de inicio de los síntomas y tres eran asintomáticas.

¿Cuál es la mediana general?

El estudio descubrió que la mediana general de tiempo en el que las personas eran infecciosas era de cinco días. Aunque 24 de las 38 personas dieron positivo en una prueba PCR antes de desarrollar los síntomas de COVID-19, esto no indica infectividad y la mayoría de las personas solo se infectaron después de desarrollar los síntomas.

Uno de cada cinco participantes era infeccioso antes de la aparición de los síntomas (7 de 35 casos). Aunque los niveles de infecciosidad se redujeron durante el curso de la infección, 22 de los 34 casos siguieron eliminando virus infecciosos cinco días después del inicio de los síntomas y ocho de estas personas siguieron eliminando virus infecciosos a los siete días.

¿Cuándo podemos abandonar el aislamiento?

Para saber cuándo las personas pueden abandonar el aislamiento de forma segura, los investigadores compararon los niveles de infecciosidad con los resultados de las pruebas de flujo lateral y descubrieron que la sensibilidad de estas pruebas a la hora de identificar cuándo una persona era infecciosa era escasa al principio de la infección, pero alta después de los niveles máximos de infecciosidad.

Esto sugiere que las pruebas de flujo lateral son buenas para detectar cuándo alguien ya no es infeccioso. Basándose en sus hallazgos, los investigadores recomiendan que las personas con coronavirus se aíslen durante cinco días tras el inicio de los síntomas y luego realicen pruebas de flujo lateral a partir del sexto día.

Si estas pruebas son negativas dos días seguidos, es seguro dejar el aislamiento. Si una persona sigue dando positivo en las pruebas o no tiene acceso a los dispositivos de flujo lateral, debe permanecer en aislamiento y, para minimizar la transmisión a otras personas, no salir hasta el décimo día después del inicio de los síntomas.