Cómo saber si no has pasado el covid-19 o has sido asintomático

A estas alturas de la pandemia, pocos serán los privilegiados que puedan asegurar que no se han contagiado de ninguna de las variantes del covid-19 después de más de dos años. Sin embargo, las personas que no lo han pasado pueden tener dudas, ¿realmente no lo han pasado o es que han sido asintomáticos y no se han enterado?

Conocer el número de personas que se han contagiado de alguna de las variantes de este virus durante la pandemia o si la población vulnerable conserva la inmunidad podría ser una información relevante para los expertos que buscan erradicar el virus. Existen dos maneras sencillas de saber si has pasado o no el covid-19.

Test serológico y test de inmunidad celular

Una opción es medirse los anticuerpos con un test serológico, pero no solo los generados frente a la proteína S del virus, ya que no vamos a saber si son por infección natural o por la vacuna. Necesitamos medir los anticuerpos frente a la proteína N del virus para saber si nos hemos infectado porque la vacuna no los genera. El punto negativo es que este test puede no detectar estas proteínas si la infección se produjo hace tiempo, por lo que podría no ser del todo seguro.

La otra opción es realizarse el test de inmunidad celular. Según los especialistas, esta es la mejor prueba para saber con seguridad si hemos pasado el covid-19 porque informa sobre los anticuerpos frente a las proteínas S y N y éstas solo se generan si se ha pasado la infección.

Estos test no son totalmente fiables

Aunque nos pueden orientar o sacar de dudas, estos test no son totalmente verídicos porque no todos los pacientes generan el mismo nivel de anticuerpos. Las personas asintomáticas no generan tantos anticuerpos como una persona que ha sufrido numerosos síntomas o ha necesitado ingreso hospitalario. Algunos pacientes, incluso, han dejado de tener anticuerpos tras superar la infección.

Con las vacunas ocurre lo mismo, ya que existe un grupo minoritario de personas, aproximadamente el 5%, que pueden no generar anticuerpos, como las personas inmunodeprimidas y las vulnerables. También puede influir el tiempo que ha transcurrido desde que se inyectó la vacuna, ya que si hace mucho tiempo, puede que los anticuerpos sean imperceptibles en un test.