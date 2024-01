Esta es la fecha en la que se espera el pico máximo de contagios de enfermedades respiratorias

Un día más, hospitales y centros de salud por toda España siguen saturados. Y eso que el pico de contagio enfermedades respiratorias aún no ha llegado a la mayoría de las comunidades autónomas. En los centros de salud aseguran que no dan a basto y las autoridades advierten que lo peor está por llegar. Las reuniones familiares de las navidades unido a la vuelta al cole agravará la situación.

Amparo Moya, de CSIF Valencia, asegura que estamos llegando "a cifras incluso superiores a la época de pandemia". Todavía no hemos llegado al pico, que llegará "la segunda quincena de enero", dice Carmen Montejo, médico. Los médicos aseguran que los hospitales no comenzarán a notar la bajada de contagios "hasta finales de febrero principios de marzo", según José María Molero de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC).

Sin acuerdo para el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios

Este lunes se ha celebrado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario convocado por la ministra de Sanidad, Mónica García, para "unificar criterios" y abordar "los picos de virus respiratorios". Sin embargo, no ha habido acuerdo para el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios. Todas las comunidades, a excepción de Cataluña, rechazan el documento que el Ministerio de Sanidad les ha trasladado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Las comunidades autónomas tendrán que presentar sus alegaciones a lo largo de las próximas 48 horas. El uso de mascarilla se queda en recomendación en centros sociosanitarios y farmacias. Mónica García puntualizado que han hablado y "reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población".

Asimismo, el epidemiólogo y exdirector de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López Acuña no ve "suficiente" la postura de recomendación de la mascarilla. Considera "que es un punto de vista demasiado tibio y que no toma en cuenta la magnitud que estamos teniendo de esta tripledemia, el impacto que esta teniendo sobre la atención primaria y la atención de urgencia, la atención hospitalaria y en realidad si tenemos una medida eficaz, que es bloquear el contagio a través de una barrera física en los espacios de más riesgo sería realmente una tontería no adoptarla como una medida fundamental para reducir la magnitud de este problema".