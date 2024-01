Daniel López Acuña, sobre la tripledemia: "Lo esperable es que no se abata el pico epidémico de la noche a la mañana"

Este lunes se ha reunido el Consejo Interterritorial en un pleno extraordinario tras la petición de la ministra de Sanidad, Mónica García, para "unificar criterios" con las comunidades autónomas y coordinar las medidas necesarias ante el repunte de virus respiratorios que han provocado el colapso de las urgencias hospitalarias y los centros de Atención Primaria de toda España. Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado en directo en las Noticias de la Mañana con Manu Sánchez para analizar la situación actual.

"Tenemos una tormenta perfecta con baja vacunación, podíamos haber hecho mucho mejor ese esfuerzo para conseguir mejores coberturas. Tenemos las condiciones climáticas y tenemos el problema de que no estamos usando mascarilla para proteger del contagio ni en los ámbitos de alto riesgo como los espacios sanitarios y sociosanitarios, ni en las grandes aglomeraciones y transporte público. Por eso estamos teniendo la magnitud que tenemos de esta tripledemia en donde tenemos simultáneamente gripe, COVID-19 que no se ha ido y virus respiratorio sincitial afectando, sobre todo, a niños menores", ha explicado.

Acerca del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial, considera que "ha sido muy positivo el que se convoque este pleno extraordinario del Consejo Interterritorial ante un problema de salud pública que estamos teniendo", mientras considera que "debería de surgir el consenso para adoptar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios sanitarios y sociosanitarios al menos durante esta temporada invernal cuando tenemos alta tasa de contagios". Precisa López Acuña que "ojalá que no se convierta esto en un campo de batalla político en donde se opongan algunas comunidades autónomas solo por oponerse al planteamiento del ministerio y no por razones de salud pública".

"Hay que usar la mascarilla"

"Ojalá que salgamos de este consejo con la noción clara de que hay que usar la mascarilla y, por otro lado, a mi me gustaría ver que se impulse con más firmeza la campaña de vacunación para que alcancemos coberturas muchos mejores que las que se han mostrado que han sido notablemente inferiores este año. Un error que se ha cometido en todas las comunidades autónomas ha sido esperar que la gente pida cita y vaya a vacunarse y no llamarles, no hacer vacunación masiva como hacíamos el invierno anterior. Yo creo que esas son las dos medidas fundamentales".

¿Es adecuada la postura de 'recomendación' de algunas comunidades?

El epidemiólogo no ve "suficiente" la postura de 'recomendación' de la mascarilla, al considerar "que es un punto de vista demasiado tibio y que no toma en cuenta la magnitud que estamos teniendo de esta tripledemia, el impacto que esta teniendo sobre la atención primaria y la atención de urgencia, la atención hospitalaria y en realidad si tenemos una medida eficaz, que es bloquear el contagio a través de una barrera física en los espacios de más riesgo sería realmente una tontería no adoptarla como una medida fundamental para reducir la magnitud de este problema".

"Muy probablemente no hayamos llegado al pico todavía y tengamos todavía días, incluso semanas, donde tengamos una alta tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas. Hemos tenido hasta hace dos días cabalgatas de reyes, aglomeraciones, no hemos introducido el uso de la mascarilla masivamente como espero que hoy si ocurra", explica, a lo que añade que "no se ha alcanzado la protección necesaria en materia de vacunación y todavía tenemos dos meses de invierno. Lo esperable es que no se abata este pico epidémico de la noche a la mañana y por eso tenemos que tomar las medidas de prevención, de higiene y de vacunación".