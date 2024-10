La edad a la que se debe dejar de beber cerveza, según un neurólogo

Estamos acostumbrados a beber cerveza, una copa de vino o algún licor en eventos o celebraciones. Sin embargo, los expertos alertan del peligro de hacerlo de forma reincidente. Según explican puede acarrear problemas para el cerebro. Así lo asegura el neurólogo Dr. Richard Restak en su obra 'Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind'.

Restak asegura que el cerebro comparte trucos sencillos que harán que la memoria sea segura para el futuro. El neurólogo ofrece una advertencia clara sobre el impacto del alcohol en la salud, particularmente en la memoria y las funciones cognitivas.

Según explica, el alcohol no distingue entre diferentes funciones del cerebro y con el tiempo puede llevar al deterioro mental y, en casos extremos, a la demencia. Restak recomienda reducir el consumo de alcohol y, si es posible, evitarlo completamente.

Para él, es fundamental acabar de consumir alcohol antes de los 70 años, ya que a partir de los 65 el cuerpo pierde neuronas a un ritmo acelerado. "Es fundamental prescindir del alcohol en una etapa de la vida en la que es crucial preservar las neuronas", explica.

Restak alerta de que esto no solo puede afectar a nuestro cerebro, sino que puede ir más allá: "La confrontación, el juicio y la capacidad de aprendizaje también pueden verse afectadas. Este daño progresivo puede ser peligroso para las personas mayores", añade.

De esta forma invita a los mayores de 65 años que siguen consumiendo alcohol a que reflexionen sobre ello, ya que puede suponer problemas de salud a largo plazo.

El alcohol incumple en su etiquetado

Cuatro de cada diez bebidas alcohólicas obvian en sus etiquetas las advertencias de los riesgos de consumo para embarazadas, menores o conductores y solo el 22,2 % ha hecho efectivo su compromiso de detallar la información nutricional, aunque con diferencias: la cerveza es, de lejos, la que más cumple.

Así lo concluyen expertos del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y del Grupo de Trabajo de Alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) en un estudio. Los investigadores identificaron 942, pero solo localizaron dos tercios en comercios físicos: 170 cervezas, 306 vinos y espumosos, 68 licores, 48 vermús y aperitivos y 35 de otros tipos.

De las 627 resultantes, solo el 22,2 % proporcionó el aporte nutricional, pero las cervezas lideraron con un 56,5 %, seguidas de los licores (26,5 %), vermuts y aperitivos (16,7 %) y, muy por debajo, vinos y espumosos (2,9 %). Únicamente el 2,4 % dio la información completa (energía y macronutrientes).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com