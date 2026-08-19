Hospital
Doctor Leo, el nuevo robot que acompaña a los niños enfermos en Córdoba
El hospital Reina Sofía de Córdoba cuenta con un dispositivo digital que permite mejorar la experiencia de los niños que ingresan en él.
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El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha presentado a Leo, su nueva mascota infantil, un robot con forma de león que se incorpora a las actividades destinadas a hacer más agradable la experiencia de los pacientes pediátricos.
La iniciativa forma parte de la celebración del 50 aniversario del hospital y se suma a los proyectos con los que el centro busca ofrecer una atención más cercana y amable, teniendo en cuenta también el bienestar emocional de los menores y sus familias.
La nueva mascota ha sido bautizada como doctor Leo, un nombre con el que el hospital ha querido hacer un guiño a su trayectoria de innovación tecnológica y, especialmente, a los robots quirúrgicos Da Vinci con los que cuenta el centro. De este modo, Leo recupera de forma cercana y divertida esa referencia para acercarla a los más pequeños.
Las funciones de Leo
Leo podrá acompañar a los menores en determinados recorridos por el hospital, como ir al quirófano, acercarse a sus habitaciones, hacer visitas a la UCI, contar cuentos, reproducir canciones, cantar el cumpleaños feliz y transportar pequeños regalos, como peluches, libros o complementos.
Por su parte, el jefe del Servicio de Pediatría, José Rumbao, ha declarado a Europa Press que el juego, la imaginación y la distracción pueden ayudar a reducir la tensión, romper la rutina de un ingreso y hacer más amable una prueba o tratamiento.
Desde el hospital recuerdan que Leo no realiza funciones clínicas ni asistenciales, sino que se incorpora como un recurso lúdico y de acompañamiento dentro de las actividades de humanización y entretenimiento para los pacientes más pequeños.
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