Nace la primera escuela virtual de migraña: "La consulta se quedaba corta"

La consulta médica a menudo resulta insuficiente frente a la migraña, una patología invisible, compleja y constante. Consciente de esta realidad y del profundo aislamiento que experimentan muchos afectados —en unas islas donde la incidencia de esta dolencia impacta de forma notable—, el especialista en cefaleas y migraña del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Cristian Morales, ha impulsado una innovadora Escuela de Migraña. Esta plataforma digital nace para transformar el tratamiento de la enfermedad desde la cercanía y el rigor científico.

"La consulta se quedaba corta para dar respuesta a todo lo que el paciente necesita en su día a día", argumenta el neurólogo al explicar el origen de esta comunidad virtual. El proyecto se constituye así como un espacio de acompañamiento donde los usuarios no solo resuelven dudas sobre su diagnóstico, sino que también comprenden en profundidad las terapias disponibles y aprenden a gestionar sus crisis con eficacia. «El objetivo es tender un puente real entre el especialista y el afectado, proporcionando herramientas fiables que mitiguen la soledad que suele acompañar al dolor crónico», señala el experto.

Rigor científico y accesibilidad digital

Diseñada para derribar las barreras de la distancia y el tiempo, la plataforma ofrece un acceso directo y gratuito a recursos de apoyo, espacios de intercambio, píldoras formativas y pautas de prevención. Lejos de los formatos académicos tradicionales, la iniciativa apuesta por un lenguaje accesible que huye de tecnicismos innecesarios, facilitando que cualquier persona pueda identificar los factores desencadenantes de sus episodios de dolor.

Para formar parte de esta comunidad, los pacientes pueden acceder a través de los canales digitales habilitados por el equipo del doctor Morales y en el entorno del propio Hospital Universitario de Canarias, integrándose en un espacio interactivo que ya marca un antes y un después en la sanidad canaria. Con esta apuesta por la salud digital, el centro hospitalario se sitúa a la vanguardia, demostrando que la innovación tecnológica y la empatía médica caminan de la mano para reescribir el futuro de quienes conviven con la migraña.