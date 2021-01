¿Las diferencias de género tienen importancia en la respuesta inmunitaria contra el coronavirus?

Un artículo publicado por la revista Science y elaborado por dos investigadoras de la Universidad de Yale, analiza la cuestión de si las diferencias entre los géneros obtiene respuestas inmunitarias diferentes frente al virus del covid-19 y otras enfermedades infecciosas.

El antropólogo Ashley Montagu ilustra que el sexo femenino sobrevive de manera más favorable que el sexo masculino. Esto ocurre por motivos biológicos y sociales, y se han hecho evidentes durante la pandemia de coronavirus siendo el riesgo de muerte en hombres un 1,7% mayor que en mujeres.

Ashley Montagu: "la evidencia es clara, desde el punto de vista de la constitución, la mujer es el sexo fuerte”, pero estas diferencias no se están teniendo en cuenta a la hora de elaborar los ensayos clínicos y tratamientos. Ikiko Iwasaki, coautora del texto, explicaba a SINC que "los datos desagregados por sexo no están siendo reportados ni analizados en muchos estudios...muchas enfermedades son diferentes en hombres y mujeres, y los mecanismos tras estas variaciones solo se pueden entender si incluimos el sexo como una variable dentro de los ensayos" . La investigadora desconfía de que no estamos buscando y observando el "cuadro" completo en la búsqueda de tratamientos, lo que hará que si no se estudia bien el funcionamiento de un fármaco se puedan perder datos clave y en casos más extremos que ciertos productos “podrían ser beneficiosos o seguros solo para uno” de los sexos.

Las propias investigadoras se preguntan en su artículo a que se deben estas diferencias y enfocan a que los principales sospechosos son los cromosomas sexuales y las hormonas. Los cromosomas X extra de las mujeres pueden aumentar la expresión de genes inmunitarios, y los niveles de estrógenos se están planteando cómo una la respuesta del organismo contra los patógenos.

Muchas preguntas y pocas respuestas

Existen numerosas preguntas sobre las diferencias alrededor del sexo biológico. Y la investigadora Iwasaki considera que "queda mucho camino por recorrer". Conocemos bastante poco sobre como reaccionan los cuerpos ante infecciones virales también en personas transgénero. Sobre la respuesta inmunnitaria ante estos virus también se sabe poco sobre la reacción de las mujeres embarazadas y lactantes que como indica la investigadora "fueron excluidas de los ensayos clínicos de fase 3 para las vacunas de ARNm”. Y considera que sería “muy importante” entender su “seguridad y eficacia” en esta población.

Todas estas preguntas van desde la susceptibilidad al patógeno a la covid persistente. Lo principal, como indican las investigadores de Yale es que se "necesita entender a qué se deben las diferencias”, ya sean debidas a genes relacionados con el cromosoma X, a hormonas o metabolitos. Y afirma que tampoco se "debería olvidar que las diferencias sociológicas y de comportamiento entre hombres y mujeres” pueden desempeñar un hecho importante para conocer porqué ellos son más susceptibles ante el coronavirus.