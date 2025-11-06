Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores del Spotify Camp Nou

Un trabajador implicado en las obras del nuevo Spotify Camp Nou ha sido diagnosticado de tuberculosis. La empresa constructora Limak, encargada de los trabajos, ha confirmado el caso y asegura que, por ahora, se trata de “un caso aislado”. Según ha informado la compañía, se activaron "de inmediato todos los protocolos oficiales" en coordinación con la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB).

"El trabajador afectado fue retirado de inmediato del sitio de construcción y está recibiendo tratamiento médico especializado", ha señalado Limak en un comunicado. La constructora añade que se han realizado "exhaustivos controles y seguimientos al personal que pudo haber tenido contacto" con el afectado y que "todas las pruebas han resultado negativas, lo que descarta la existencia de un brote".

La ASPB, que se desplazó hasta las obras del estadio, continúa analizando los contactos del trabajador, un total de 23 personas para descartar nuevos contagios.

¿Cómo se transmite la tuberculosis?

La tuberculosis se transmite a través de diminutas gotas de saliva que se expulsan al hablar, estornudar o toser, y puede afectar a los pulmones si no se detecta y trata a tiempo.

Desde la detección del caso, Limak ha implementado diversas medidas de prevención y limpieza, como la desinfección de los espacios donde trabajaba el empleado y la distribución de mascarillas al personal del área afectada. La empresa asegura que "no considera necesarias medidas adicionales en este momento" y que los empleados "pueden continuar asistiendo a su trabajo con normalidad", siguiendo las recomendaciones habituales de higiene y ventilación.

Este incidente sanitario se suma a los últimos contratiempos que afronta la construcción del nuevo estadio azulgrana. Esta misma semana, alrededor de medio centenar de personas se concentraron frente al Camp Nou para protestar por el despido de unos 50 trabajadores por parte de las empresas Extreme Works y Limak, responsables de parte de las obras del recinto deportivo.

