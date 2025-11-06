Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

VISIÓN

Desarrollan un sistema de visión artificial que dialoga con el cerebro y permitiría a personas ciegas reconocer formas y letras

Investigadores del laboratorio de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han llevado a cabo este estudio con resultados "prometedores".

Reconocimiento de vista

Dispositivo con electrodos para personas ciegas | Pixabay

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Un sistema de visión artificial permite a personas ciegas reconocer formas. Lo han conseguido investigadores del laboratorio de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Los expertos trabajan en la investigación y desarrollo de prótesis visuales basadas en implantes cerebrales. Ya lo han probado en dos voluntarios ciegos con resultados "prometedores", recoge 'EFE'. A estas personas se les implantó "una pequeña matriz de electrodos" en la parte del cerebro que procesa visión.

Un avance que permitiría, en un futuro, ser una herramienta para restaurar la visión en personas con ceguera, afirma el estudio publicado en la revista 'Science Advances', donde la UMH publica los resultados obtenidos del uso de neuroprótesis visuales capaces de realizar una comunicación bidireccional con el cerebro.

"A la vez que generamos los estímulos eléctricos que generan las percepciones visuales, podemos registrar la actividad cerebral y ajustar los patrones de estimulación en función de la respuesta de las neuronas que rodean a los electrodos, igual que sucedería en condiciones normales", explica a 'EFE' el director del Instituto de Bioingeniería de la UMH, Eduardo Fernández Jover.

"Hemos visto que, gracias a eso, podemos mandar información, escribir en el cerebro, pero también escuchar qué es lo que dice el cerebro", explica Fernández Jover, que añade que en base a ese diálogo, va adaptando la estimulación eléctrica para generar percepciones visuales.

Se podrán reconocer letras

Las personas implantadas han sido capaces de reconocer patrones complejos, movimientos, formas e, incluso, letras. "Lo que hace un sistema de visión artificial cortical es intentar emular el proceso natural de la visión. Para ello, utiliza una pequeña cámara externa integrada en unas gafas más o menos convencionales que sustituye a la retina", ha expuesto el catedrático de la UMH.

La información se procesa electrónicamente y se convierte en patrones de estimulación eléctrica que son enviados a la parte del cerebro encargada de procesar la información visual, la corteza occipital, ha detallado. Aunque los científicos se muestran cautos con los avances y avisan de que no se trata de "volver a ver", de recuperar la vista al 100%, sino de tener una "visión funcional" donde la persona sea capaz de realizar tareas como orientarse y moverse interpretando formas o leer caracteres grandes.

Aunque los resultados son muy prometedores, no pretenden crear falsas expectativas y advierten de que de momento se trata solo de una investigación en curso e implica la implantación de un dispositivo muy pequeño, de tan solo cuatro milímetros con 100 microelectrodos individuales.

En 2021, este mismo laboratorio logró implantar de forma segura en el cerebro de una persona ciega un dispositivo capaz de inducir la percepción de formas y letras con una resolución mucho más alta de lo que se había logrado hasta esa fecha.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El humo del tabaco es la parte más cancerígena

consumo de tabaco, encuesta EDADES

Publicidad

Salud

Reconocimiento de vista

Desarrollan un sistema de visión artificial que dialoga con el cerebro y permitiría a personas ciegas reconocer formas y letras

Imagen de archivo de un corazón

Mi yo trasplantado: Un alto porcentaje de receptores de órganos podría experimentar cambios de personalidad

Imagen de archivo de un folio con la palabra estrés

El estrés, la epidemia del siglo XXI: "Hay que dejar de tratar a nuestra mente como invencible"

Obras del Spotify Camp Nou
Tuberculosis

Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores del Spotify Camp Nou

Imagen de archivo de una mujer mirando una fotografía
Alzhéimer

El poder del litio en la mente, ¿cura del Alzhéimer?: "No somos ratas gigantes"

La cola de los espermatozoides juega un papel fundamental para que lleguen hasta el óvulo
Innovación fértil

Confirman el primer embarazo gracias a una inteligencia artificial: encuentra y aísla "espermatozoides raros"

Tras casi dos décadas de intentos fallidos, una pareja logra concebir gracias a una herramienta que identifica espermatozoides casi imposibles de detectar.

Imagen de un cerebro humano
Mapa Cerebral

Los mapas más detallados hasta ahora de un cerebro fetal revelan el origen del autismo, la esquizofrenia y el cáncer

Los artículos presentados por investigadores de la BICAN revelan nuevas características de los tipos de células que influyen durante el desarrollo temprano del cerebro.

Doctor lee el resultado de la radiografía del cerebro

Científicos españoles descubren una enfermedad neurológica que afecta solo a 13 personas en el mundo

Investigadores Pedro Martínez y Federico Divina

Desarrollan una herramienta informática capaz de identificar zonas del genoma relacionadas con el cáncer

Melatonina, imagen de archivo

Un estudio liga su uso prolongado de Melatonina con más riesgo de insuficiencia cardiaca

Publicidad