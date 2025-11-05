Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Mapa Cerebral

Los mapas más detallados hasta ahora de un cerebro fetal revelan el origen del autismo, la esquizofrenia y el cáncer

Los artículos presentados por investigadores de la BICAN revelan nuevas características de los tipos de células que influyen durante el desarrollo temprano del cerebro.

Imagen de un cerebro humano

Imagen de un cerebro humanoPexels

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

La Red del Atlas Celular de la Iniciativa BRAIN (BICAN) ha publicado en las revistas del grupo Nature una docena de artículos sobre los borradores de los mapas más detallados hasta el momento de cómo se forma un cerebro en sus primeras etapas y en los períodos críticos en humanos, otras especies de primates y ratones.

En los seres humanos, la fase más temprana del desarrollo cerebral es considerablemente larga, así que comprender qué sucede en esta fase crítica en la que pueden surgir problemas es esencial para el tratamiento de posibles trastornos cerebrales.

Cómo surgen los trastornos

Observar cuándo y dónde se activan los genes críticos durante el desarrollo del órgano puede ayudar a descubrir cómo las alteraciones pueden derivar en trastornos como el autismo o la esquizofrenia.

Los investigadores de BICAN han usado herramientas genéticas y computacionales avanzadas para rastrear cómo las células madre se convierten en neuronas y células gliales. Estas últimas tienen un papel esencial en el mantenimiento y protección de las neuronas.

Es "un conocimiento fundamental que abre la puerta a mejores diagnósticos y tratamientos específicos", explica Hongkui Zeng, del Instituto Allen, en EE.UU. y uno de los autores de varios de los estudios compartidos.

Además, han estudiado cómo se regula la actividad genética durante el proceso de desarrollo y cómo las experiencias sensoriales y los factores ambientales influyen también en la identidad de las células cerebrales.

Hallazgos destacados

Los artículos revelan nuevas características de los tipos de células presentes en el desarrollo temprano del cerebro. Estos contienen además descubrimientos como que los tipos de células surgen en oleadas, no en etapas fijas, y que algunos procesos de desarrollo pueden reactivarse en la edad adulta o tras la llegada de una enfermedad.

Además, se identifica una célula progenitora humana que podría estar relacionada con el glioblastoma, un tipo de cáncer, y con periodos de tiempo específicos en los que se concentran los riesgos genéticos de trastornos psiquiátricos.

Algunas siguen desarrollándose mucho tiempo después de su nacimiento, por lo que podría haber un margen más amplio de lo que se pensaba para intervenir y ayudar al cerebro a reconfigurarse, especialmente en el caso de los niños con problemas de desarrollo.

Una investigación en ratones sobre los tipos de células en la corteza visual indica que estas no terminan de desarrollarse antes del nacimiento, sino que siguen formándose hasta bien entrada la juventud del animal, especialmente en momentos clave como cuando abre los ojos por primera vez.

Otro de los hallazgos destacados es que estas células recorren largas distancias desde el lugar donde nacen hasta el lugar donde terminan, a veces cruzando regiones cerebrales enteras.

Este hallazgo sugiere que las experiencias posteriores al nacimiento pueden influir en el desarrollo del cerebro mucho más de lo que se pensaba y que los trastornos del desarrollo podrían seguir siendo tratables después del nacimiento durante estos periodos críticos, según informa el Instituto Allen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ocho niños con leucemia quedan libres de la enfermedad gracias a una nueva terapia CAR-T desarrollada en el Hospital de La Paz

El pediatra Antonio Pérez, que dirige la unidad CRIS de terapias avanzadas para cáncer infantil, y la paciente Lucía Álvarez, intervienen en la presentación de los resultados pioneros de una terapia CAR-T tándem desarrollada íntegramente en España, un avance sin precedentes en inmunoterapia pediátrica, este jueves en el Hospital de la Paz de Madrid. EFE/ Daniel Gonzalez

Publicidad

Salud

Imagen de un cerebro humano

Los mapas más detallados hasta ahora de un cerebro fetal revelan el origen del autismo, la esquizofrenia y el cáncer

Doctor lee el resultado de la radiografía del cerebro

Científicos españoles descubren una enfermedad neurológica que afecta solo a 13 personas en el mundo

Investigadores Pedro Martínez y Federico Divina

Desarrollan una herramienta informática capaz de identificar zonas del genoma relacionadas con el cáncer

Melatonina, imagen de archivo
Melatonina

Un estudio liga su uso prolongado de Melatonina con más riesgo de insuficiencia cardiaca

Paciente con ELA
ELA

Enfermos de ELA: "Para optar a las nuevas ayudas hay que estar prácticamente en paliativos"

Diagnóstico cáncer de mama
Cataluña

Cataluña pospone la ampliación de los cribados de mama y colon por falta de profesionales

El presidente de los radiólogos catalanes, Salvador Pedraza, asegura que la ampliación “no se cancela, solo se retrasa”, y alerta de la escasez de especialistas en diagnóstico por imagen.

Sistemas de detección de fentanilo.
Droga

Los nitazenos, la nueva amenaza química que podría superar al fentanilo en Europa

Estos potentes opioides sintéticos, hasta 40 veces más fuertes que el fentanilo, se expanden desde Asia y ya han causado muertes en Europa. España está vigilando su posible irrupción en el mercado ilegal.

El pediatra Antonio Pérez, que dirige la unidad CRIS de terapias avanzadas para cáncer infantil, y la paciente Lucía Álvarez, intervienen en la presentación de los resultados pioneros de una terapia CAR-T tándem desarrollada íntegramente en España, un avance sin precedentes en inmunoterapia pediátrica, este jueves en el Hospital de la Paz de Madrid. EFE/ Daniel Gonzalez

Ocho niños con leucemia quedan libres de la enfermedad gracias a una nueva terapia CAR-T desarrollada en el Hospital de La Paz

Imagen de archivo de una mujer enferma de cáncer

El cáncer del que nadie habla: pacientes y médicos se unen para romper el silencio

Investigador del Hospital San Pau en Barcelona

Tecnología pionera para tratar el párkinson sin cirugía y con resultados inmediatos

Publicidad