Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Sevilla

Desarrollan una herramienta informática capaz de identificar zonas del genoma relacionadas con el cáncer

El sevillano Pedro Martínez lidera un estudio que identifica con precisión las zonas del ADN donde se generan estructuras que provocan inestabilidad genética, una de las causas del cáncer.

Investigadores Pedro Mart&iacute;nez y Federico Divina

Investigadores Pedro Martínez y Federico DivinaAntena 3 Andalucía

Publicidad

Pilar Lombardo
Publicado:

Un equipo de investigadores del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha dado un nuevo paso en la lucha contra el cáncer. Han desarrollado una herramienta informática que permite predecir con alta precisión los puntos del genoma donde se forman estructuras híbridas de ADN y ARN, conocidas como R-loops, que pueden provocar daños genéticos y favorecer la aparición de tumores. El estudio, liderado desde Sevilla por el científico Pedro Martínez, supone un avance relevante en el uso de la inteligencia artificial para la biología molecular.

La investigación, en la que también participan Thomas Vanhaeren, Federico Divina y Ludovica Cataneo de la Universidad de Bologna, se ha basado en un enfoque bioinformático de aprendizaje automático. Gracias a este sistema, los científicos han podido identificar de forma precisa las zonas del genoma donde surgen estas estructuras híbridas, consideradas fuentes potenciales de inestabilidad genómica, un proceso estrechamente vinculado al origen del cáncer.

Según Pedro Martínez, los R-loops son parte natural del metabolismo celular, pero su acumulación “puede causar roturas en la cadena del ADN y, en última instancia, dar lugar a patologías como el cáncer”. Su equipo ha desarrollado un modelo capaz de aprender de los datos experimentales y generar mapas virtuales específicos para cada tipo celular o tejido, lo que añade un nivel de precisión que no existía hasta ahora.

“Hasta el momento, las herramientas de predicción se basaban únicamente en la secuencia del ADN, que es la misma en todo el organismo”, señala Martínez. “Nuestra herramienta incorpora datos de secuenciación masiva, lo que permite distinguir en qué tipos celulares se forman estas estructuras y en cuáles no”. De este modo, el modelo ofrece predicciones adaptadas a diferentes sistemas biológicos, un avance que podría ahorrar tiempo y recursos a los grupos de investigación dedicados al estudio de la inestabilidad genómica.

Un recurso clave para la comunidad científica

Aunque el propio investigador aclara que la herramienta no tiene una aplicación clínica directa, sí se concibe como un apoyo esencial para los científicos que buscan nuevas estrategias terapéuticas o moléculas capaces de proteger a las células de la acumulación de estos híbridos ADN-ARN. En palabras de Martínez, “este sistema ayudará a dirigir los experimentos hacia las zonas más relevantes del genoma, evitando pruebas innecesarias y acelerando los descubrimientos”.

Con este avance, el CABD, refuerza su posición como uno de los centros de referencia en biología del desarrollo y genética en España. La investigación andaluza sigue contribuyendo de forma decisiva al conocimiento de los mecanismos moleculares del cáncer y al desarrollo de herramientas que faciliten el progreso de la ciencia biomédica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ocho niños con leucemia quedan libres de la enfermedad gracias a una nueva terapia CAR-T desarrollada en el Hospital de La Paz

El pediatra Antonio Pérez, que dirige la unidad CRIS de terapias avanzadas para cáncer infantil, y la paciente Lucía Álvarez, intervienen en la presentación de los resultados pioneros de una terapia CAR-T tándem desarrollada íntegramente en España, un avance sin precedentes en inmunoterapia pediátrica, este jueves en el Hospital de la Paz de Madrid. EFE/ Daniel Gonzalez

Publicidad

Salud

Investigadores Pedro Martínez y Federico Divina

Desarrollan una herramienta informática capaz de identificar zonas del genoma relacionadas con el cáncer

Melatonina, imagen de archivo

Un estudio liga su uso prolongado de Melatonina con más riesgo de insuficiencia cardiaca

Paciente con ELA

Enfermos de ELA: "Para optar a las nuevas ayudas hay que estar prácticamente en paliativos"

Diagnóstico cáncer de mama
Cataluña

Cataluña pospone la ampliación de los cribados de mama y colon por falta de profesionales

Sistemas de detección de fentanilo.
Droga

Los nitazenos, la nueva amenaza química que podría superar al fentanilo en Europa

El pediatra Antonio Pérez, que dirige la unidad CRIS de terapias avanzadas para cáncer infantil, y la paciente Lucía Álvarez, intervienen en la presentación de los resultados pioneros de una terapia CAR-T tándem desarrollada íntegramente en España, un avance sin precedentes en inmunoterapia pediátrica, este jueves en el Hospital de la Paz de Madrid. EFE/ Daniel Gonzalez
Leucemia

Ocho niños con leucemia quedan libres de la enfermedad gracias a una nueva terapia CAR-T desarrollada en el Hospital de La Paz

En el estudio han participado pacientes pediátricos y jóvenes adultos con leucemia linfoblástica aguda tipo B (LLA-B) de alto riesgo. Todos los participantes habían sido previamente tratados sin éxito. Ocho de los doce menores están actualmente libres de enfermedad y disfrutan de una buena calidad de vida.

Imagen de archivo de una mujer enferma de cáncer
Cáncer peritoneal

El cáncer del que nadie habla: pacientes y médicos se unen para romper el silencio

Por primera vez, asociaciones de pacientes y médicos se sientan en la misma mesa para hacer visibles los tumores peritoneales, que por desconocimiento tardan meses o incluso años en diagnosticarse.

Investigador del Hospital San Pau en Barcelona

Tecnología pionera para tratar el párkinson sin cirugía y con resultados inmediatos

Algas gallegas para luchar contra la obesidad o el cáncer: "Los resultados están siendo esperanzadores"

Algas gallegas para luchar contra la obesidad o el cáncer: "Los resultados están siendo esperanzadores"

Centro de vacunación frente a la gripe en Bilbao

Fuerte repunte de la gripe en País Vasco con 192 hospitalizados en octubre

Publicidad