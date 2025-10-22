Desvelan los motivos por los que algunas personas no recuperan el olfato tras la COVID

Durante la pandemia de COVID, millones de personas experimentaron la pérdida temporal del olfato tras infectarse con el virus SARS-CoV-2. La mayoría recuperó esta capacidad en días o semanas, pero una de cada cinco personas afectadas sigue sin oler correctamente meses o incluso años después de la infección. Lo que se pensaba como un síntoma pasajero se ha revelado como un problema complejo y persistente que involucra tanto la nariz como el cerebro.

El estudio publicado en Scientific Reports confirma que la pérdida prolongada del olfato tras la Covid-19 no se limita a la nariz. También afecta a estructuras profundas del cerebro relacionadas con las emociones y el procesamiento sensorial, incluyendo la amígdala, el putamen y la corteza piriforme. Estas áreas son fundamentales para la percepción de olores y para la integración de señales sensoriales en nuestro día a día.

La disfunción olfativa persistente, conocida como OD post-Covid, puede durar meses o incluso años, y no solo altera la percepción de los olores cotidianos, sino que también afecta la calidad de vida y el bienestar emocional de los pacientes. Muchos reportan frustración, ansiedad o incluso síntomas depresivos derivados de no poder reconocer aromas familiares.

Cambios cerebrales y olfacción

La investigación utilizó resonancia magnética con tensor de difusión (DTI) para estudiar la conectividad y la integridad de la materia blanca en el cerebro. Se compararon 31 pacientes con olfato persistente y 30 pacientes que habían recuperado su sentido del olfato. Los resultados mostraron alteraciones significativas en la amígdala, la corteza piriforme y el putamen, afectando la mielinización y la estructura axonal. Estos cambios podrían ser responsables de la incapacidad de algunas personas para recuperar el olfato tras la Covid-19.

Además, el estudio identificó que estas alteraciones no se limitan a las vías olfativas, sino que impactan también en la conectividad de regiones asociadas con la memoria, las emociones y la toma de decisiones. Esto ayuda a explicar por qué la pérdida de olfato se acompaña frecuentemente de cambios en el estado de ánimo y la percepción emocional.

Parosmia y alteraciones sensoriales

Un hallazgo importante es la presencia de parosmia, o percepción distorsionada de los olores, en el 38% de los pacientes con olfato persistente. La parosmia indica que el cerebro interpreta de manera incorrecta las señales olfativas. La conectividad reducida en la corteza piriforme, la amígdala y la corteza prefrontal está asociada con este fenómeno, lo que sugiere que la disfunción olfativa persistente es tanto periférica como central.

Impacto emocional y psicológico

El estudio también señala que los pacientes con olfato prolongadamente afectado presentan mayores niveles de ansiedad y depresión. Las puntuaciones de los cuestionarios PHQ-8 y GAD-7 fueron significativamente más altas que en el grupo control. Esto evidencia que la pérdida del olfato no es solo un problema sensorial, sino que tiene consecuencias emocionales y psicológicas importantes.

