Cristina Cadenas, la primera investigadora española en recibir el premio a jóvenes científicos de la EASO

El premio 'New Investigator Award in Childhood Obesity' es uno de los galardones más prestigiosos de todo el mundo en el campo de investigación de la obesidad. Y, ayer jueves 15 de junio, la 'European Association for the Study of obesity' entregó este mérito a la investigadora española de la Universidad de Granada, Cristina Cadenas Sánchez.

La entrega de premios ha tenido lugar en el congreso anual que esta sociedad científica ha celebrado en Dublín, el 30th European Congress on Obesity. En este, la premiada Cristina Cadenas ha ofrecido una charla sobre los méritos que le han llevado a conseguir el premio.

La primera española galardonada con este premio

De esta manera, la estudiante de la UGR ha hecho historia. Cristina Cadenas se ha convertido en la primera científica española que logra este galardón en la categoría de jóvenes investigadores que trabajan en obesidad infantil, ha indicado la Universidad de Granada.

El premio está dotado con 300.000 coronas danesas (aproximadamente 40 000 euros). Esta cifra económica servirá al equipo de investigación de la UGR para desarrollar su proyecto.

¿Quién es Cristina Cadenas?

La galardonada es investigadora postdoctoral Marie Curie en el departamento de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada.

Cadenas es diplomada en Magisterio de Educación física y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la UGR, y también ha realizado el Máster en Actividad Física y Salud y Doctorado en Biomedicina en esta misma institución.

Sus líneas de investigación estudian la condición física y antropometría en preescolares (proyecto PREFIT); el ejercicio y cerebro en niños con obesidad (proyecto ActiveBrains) y el ejercicio e hígado graso y otros depósitos de grasa en niños con obesidad (proyecto EFIGRO).

Un premio perseguido

La 'European Association for the Study of obesity' también ha entregado otros cuatro galardones en las áreas de Ciencias Básicas, Investigación clínica, Salud Pública, y Obesidad Infantil, que es el que ha recibido Cristina Cadenas.

Más de un centenar de científicos de todo el mundo han concurrido a estos premios en régimen competitivo, unos de los más prestigiosos del mundo.