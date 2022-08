Crean una polipíldora en España capaz de reducir un 33% la mortalidad cardiovascular tras un infarto

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España ha anunciado un nuevo fármaco que podría suponer un gran avance en las investigaciones cardiacas. Se trata de una polipíldora, compuesta por tres medicamentos, que conseguiría reducir un 33% la mortalidad tras sufrir un infarto.

Así lo han anunciado este viernes la CNIC y la farmacéutica Ferrer, que han puesto sobre la mesa algunos detalles sobre este nuevo fármaco. Sus tres principales componentes son aspirina, ramipril, que logra reducir la presión arterial y la insuficiencia cardíaca, y atorvastatina, un medicamento que disminuye los niveles de colesterol en sangre y evitar así enfermedades cardiovasculares.

Ahora, desde la dirección del Centro Nacional de Investigaciones celebran los resultados de este estudio, denominado SECURE, pues la píldora múltiple podría convertirse en una "parte integral" de los tratamientos. "Al simplificar el tratamiento y mejorar la adherencia, este enfoque tiene el potencial de reducir el riesgo de enfermedad recurrente y muerte cardiovascular a escala mundial", explica Valentín Fuster, director general del CNIC.

Testado en casi 2.500 personas

En el estudio de este medicamento participaron 2.499 pacientes de 7 países de la Unión Europea que habían sufrido un infarto de miocardio. El 31% de ellos eran mujeres, frente al 69% de hombres, y la media de edad rondaba los 76 años.

De todos ellos, casi el 78% tenían diagnosticada hipertensión y el 57,4% diabetes. Además, más de la mitad habían sido fumadores de manera regular en el pasado, un dato también relevante para la investigación.

"Después de seguir a los pacientes una media de 3 años, el riesgo de sufrir un infarto se redujo un 24% en los que recibieron la polipídora frente a los que siguieron tomando el tratamiento por separado de forma habitual", explican desde la farmacéutica. "Los efectos del fármaco combinado fueron especialmente buenos en la incidencia de muerte cardiovascular, que disminuyó un 33%".

Todos los detalles de este estudio, aleatorio en Alemania, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia y República Checa, se han publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine'. Además, se han dado a conocer durante la mañana de este viernes en el Congreso Europeo de Cardiología que se está celebrando en Barcelona.