Muere Rab Wardell, campeón escocés de ciclismo de montaña, de un infarto a los 37 años

Rab Wardell se había coronado el pasado fin de semana como campeón de Escocia de ciclismo de montaña. Este lunes, el deportista murió de un infarto cuando estaba en su casa, tal y como ha confirmado su pareja en redes sociales.

La pareja de Wardell, la medallista olímpica británica de ciclismo en pista, Katie Archibald, ha publicado un devastador relato en el que explica los angustiosos momentos que se vivieron cuando el ciclista sufrió la parada cardiorrespiratoria.

"Creo que ya habéis visto que Rab murió ayer por la mañana. Todavía no entiendo qué ha ocurrido. Ni si esto es real. Por qué se ha ido ahora, tan feliz y sano. Le dio un ataque al corazón mientras dormía. Lo intenté todo. Los servicios de emergencia llegaron en minutos. Pero su corazón se paró y no volvió a latir. El mío se paró con él. Le quiero demasiado y le necesito conmigo. Se ha ido. No puedo describir el dolor. Gracias por los tributos. No me hago a la idea de hablar de él en pasado. Lo eras todo para mí, Rab. Te quiero", ha contado en un hilo de Twitter.

Desde la federación de ciclismo escocesa también han publicado un mensaje en el que expresan su dolor y muestran "consternados" por la pérdida. "Les pedimos que respete la privacidad de la familia de Rab en este momento increíblemente triste", añade el mensaje.

Wardell, que murió el martes por la mañana, había ganado el campeonato escocés de MTB el domingo en Dunfries and Galloway. Durante su trayectoria, pasó por diferentes modalidades con altibajos hasta que los problemas físicos le alejaron del ciclismo profesional. Tras la pandemia, volvió a la élite.