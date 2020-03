Cómo evitar picar entre horas mientras teletrabajas por el coronavirus

Con la pandemia de coronavirus que tiene a la mayoría de los españoles teletrabajando en casa debido a la proclamación del estado de alarma. El confinamiento y la falta de hábito, en lo que a trabajar desde casa se refiere, ha provocado que muchos sucumban a incrementar tanto la cantidad como la frecuencia de las comidas. Así mismo, antes de que te dé por asaltar tu nevera, toma medidas. Descubre a continuación las claves y algunos trucos para evitar picar a todas horas durante el confinamiento por el coronavirus.

En primer lugar, lo más obvio, si no quieres comer productos de picoteo o no demasiado saludables, no los compres. Además, también es importante continuar con nuestras rutinas del día a día y seguir las mismas pautas que tenemos en la oficina, y eso incluye la alimentación.

Otro factor importante, tener la despensa llena de alimentos saludables. Es una obviedad, pero ante la situación que estamos viviendo con la crisis sanitaria del coronavirus se tiende a tener la nevera más llena de lo habitual, lo que deriva también en la compra de productos no especialmente recomendables.

Así mismo, la sensación de confinamiento por el coronavirus y la reducción de la actividad física puede llevar a que nos saltemos alguna comida, gran error. La nutricionista Elena Carrillo Álvarez es clara a la hora de hablar de cómo deben ser nuestras comidas: "Ajustar su composición a fin de que sean más ligeras, sustanciosas y nutritivas, y disfrutar de una buena comida sentados en la mesa. Estos días, las prisas no tienen cabida".

Otro factor importantísimo durante el estado de alarma por el coronavirus es el de la hidratación, puesto que el cuerpo humano tiende a confundir la sed con el hambre. Así como tener claro que no es el momento de hacer experimentos con nuestra dieta.

“Si el ayuno intermitente te funciona, ¡adelante! Pero si no los ha probado, no es el mejor momento, especialmente si tiendes a picar por aburrimiento y o ansiedad”, esgrime Carrillo.

Ideas como un bol de fresas con yogur y un poco de chocolate, una degustación de frutos secos, así como una tostada de pan integral con aceite y sal, pueden ser grandes formas de alimentarnos mientras teletrabajamos. Eso sí, todo con un vaso de agua, infusión o café y tratando de ajustar la cantidad de cafeína, que no nos afecte al sueño.