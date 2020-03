Recetas fáciles y sanas para convertirte en un cocinillas durante el aislamiento por coronavirus

La pandemia del coronavirus está afectando a varios aspectos de nuestras vidas. Este sábado se aprobó el estado de alarma en España, por lo que todos los ciudadanos debemos permanecer en nuestras casas para que poco a poco el número de contagios disminuya y finalmente, podamos combatir el COVID-19.

En un primer momento puede resultar algo asfixiante, pero hay muchas maneras de llevar mejor esta situación. Puedes aprovechar para leer, adelantar trabajos, pasar tiempo con la familia, hacer limpieza de cosas que ya no utilices... Otra manera de pasar estos días de aislamiento es cocinar, hacer recetas que siempre has querido cocinar pero que nunca tienes tiempo, o por el contrario, probar recetas nuevas. Por ello, tanto para los más cocinillas como para los que quieren aprender, os proponemos cinco recetas fáciles y saludables que ya no podrás dejar de hacer.

Crema de calabaza

1 Calabaza

1 Cebolla

3 o 4 Zanahorias

Nuez moscada

Pimienta negra

Pimentón dulce

Se vierte aceite en una olla, se sofríe la cebolla y se añaden las zanahorias peladas a rodajas. Se incorpora la calabaza limpia y pelada a trozos y se añade la sal, la pimienta y la nuez moscada. Se deja hacer unos cinco minutos en la olla y se añade el agua hasta cubrir todos los ingredientes. Se deja a fuego medio unos 30 minutos. Después, se tritura todo y una vez emplatado se puede añadir pimentón dulce por encima.

Galletas de plátano, chocolate y avena

4 o 5 Plátanos maduros

230g Copos de avena

4 Onzas de chocolate a trozos pequeños

Se pelan y cortan en rodajas los plátanos en un bol, se aplastan y se añaden los copos de avena. Se mezcla bien y se le añade el chocolate. Se vuelve a mezclar todo y después en una bandeja con papel vegetal se van añadiendo pequeñas cantidades en forma de galleta y se deja en el horno entre 20 y 25 minutos a 180 grados.

Pan

500g Harina de espelta

10g Levadura fresca

20ml Aceite de oliva

15g Sal

350 ml Agua

Primero se mezcla la harina y la sal. Se calienta el agua y se añade el aceite y la levadura. Se mezclan todos los ingredientes, se amasa y se deja reposar 15 minutos. Una vez pasados los 15 minutos se vuelve a repetir el mismo procedimiento tres veces más (en total cuatro). Se deja fermentar durante dos horas y finalmente, se vierte en un recipiente rectangular con papel vegetal y se deja en el horno 40 minutos aproximadamente a 180 grados (previamente precalentado a 200 grados).

Bizcocho de zanahoria

4 o 5 zanahorias

3 Harina (el tipo de harina al gusto)

2 Azúcar moreno

1 Aceite (el tipo de aceite al gusto)

1 Yogur natural sin azúcar

1 Sobre de levadura

3 Huevos

Para saber la cantidad de los ingredientes utilizaremos el envase del yogur. Primero se baten los tres huevos, se añade el azúcar y el aceite y se mezcla todo. Se incorpora la harina y el sobre de levadura y se añade la zanahoria rallada. Por último, se vierte la masa en un recipiente redondo de unos 28 milímetros y se deja al horno unos 30-35 minutos aproximadamente a 180 grados.

Lasaña de calabacín

500g Carne picada

1 Zanahoria

1 Calabacín

1 Cebolla

1 Bote tomate triturado

2 Huevos

Nuez moscada

Pimienta negra

Sal

Queso

Primero se hace la carne salpimentada en una olla con un poco de aceite de oliva y posteriormente se le añade la cebolla. Una vez hecha la carne y la cebolla se incorpora el tomate y se deja unos 20 minutos. Se corta el calabacín en láminas finas y por capas se va añadiendo en un recipiente siguiendo este orden: Calabacín, carne y queso. Antes de la última capa de queso se baten dos huevos y se añaden. Finalmente, se introduce al horno unos 45 minutos a 180 grados.