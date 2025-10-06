Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Vacunas

Comienza la campaña de vacunación contra la gripe y el covid en el País Vasco

La vacuna del Covid, indicada para los mayores de 75 años, protege ante las cepas dominantes de la enfermedad.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, visita la residencia Colisée Miñano en Álava para conocer el proceso de vacunación.REMITIDA / HANDOUT por IrekiaFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma01/10/2025

Comienza la campaña de vacunación contra la gripe y el covid en el País Vasco | EUROPAPRESS

Publicidad

Con un pinchazo en cada brazo, uno para protegerse de la gripe y el otro del covid, se ha iniciado la campaña de vacunación en los centros de salud del País Vasco. Los primeros en recibir la inmunización han sido los mayores de 60 años y la población con factores de riesgo. Los profesionales sociosanitarios, el personal de guarderías y Educación Infantil, los trabajadores de servicios públicos esenciales, cuidadores de familiares y empleados en residencias podrán solicitar ya su cita para que se les administre las vacunas.

Los niños, entre 2 y 5 años, se han librado del pinchazo pero también han recibido la vacuna, solo contra la gripe, por vía intranasal.

En esta campaña, el servicio vasco de salud Osakidetza, espera inmunizar contra la gripe a 800.000 personas. El pasado año, en el País Vasco, se alcanzó la inmunización del 57,7% de mayores de 60, el 52% de embarazadas y el 41% de menores de 5 años. A pesar de ello, el Gobierno Vasco estima que todavía hay margen de mejora.

En la campaña iniciada hoy, los mayores de 75 años y la población con factores de riesgo están siendo vacunados también contra el Covid. Estas vacunaciones vienen a coincidir con la irrupción de dos variantes dominantes de la enfermedad. Se trata de XFG, más conocida como Stratus, y NB.1.8.1, como Nimbus.

Según explica Tamara Pérez, coordinadora de integración asistencial de Osakidetza, a pesar de la novedad de las variantes "la vacuna del COVID es una vacuna que está actualizada. Es la última que tenemos y es una vacuna que está gestionada además desde el Ministerio de manera centralizada y acorde a los últimos datos epidemiológicos. Está correctamente actualizada, además, está igualmente indicada para los mayores de 75 años".

Los síntomas de las nuevas variantes

Respecto a los síntomas y la incidencia de estas nuevas variantes del Covid, Pérez apunta que "los datos nos muestran que el cuadro clínico es similar y los síntomas son muy parecidos. Hasta el momento tenemos un número de casos, igual que en la gripe, esperable en las fechas en las que estamos".

"La vacunación- concluye la doctora-es la medida de prevención más fuerte que tenemos para ambas enfermedades. Está ampliamente demostrado que disminuye la morbilidad y reduce la mortalidad en los grupos de riesgo. Nosotros animamos a vacunarse especialmente en estas primeras semanas a las poblaciones diana que son siempre las más susceptibles de desarrollar una enfermedad con un cuadro clínico más grave y en las que la prevención tiene unos resultados en salud muy beneficiosos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La Unión Europea aprueba la zuranolona, la primera píldora para tratar la depresión posparto

Bebé en el hospital

Publicidad

Salud

Bebé en el hospital

La Unión Europea aprueba la zuranolona, la primera píldora para tratar la depresión posparto

El consejero de Salud, Alberto Martínez, visita la residencia Colisée Miñano en Álava para conocer el proceso de vacunación.

Comienza la campaña de vacunación contra la gripe y el covid en el País Vasco

Nobel de Medicina 2025 premia a Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi

Nobel de Medicina 2025: Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi, premiados por revelar el "freno" del sistema inmune

Imagen de archivo de plátanos
Fruta

Los colegios de Valencia y Castellón incluyen plátano de Canarias en sus máquinas expendedoras

Test de Covid-19
COVID-19

Nimbus y Stratus: Las variantes más contagiosas del COVID-19 cuyos síntomas podrían confundirse con un virus común

Sacrifican 123 terneros en Girona tras confirmarse el primer caso de dermatosis nodular contagiosa en España
Dermatosis nodular

Sacrifican 123 terneros en Girona tras confirmarse el primer caso de dermatosis nodular contagiosa en España

La enfermedad, muy contagiosa entre el ganado bovino y de obligada declaración, está producida por un virus que causa fiebre, nódulos en la piel y en las membranas mucosas y órganos internos. No hay riesgo para los humanos.

Mujer embarazada
Aborto

Abortar en Ceuta y Melilla: Un derecho legal… pero inaccesible

Sin clínicas ni medios públicos, las mujeres deben desplazarse a la península para ejercer este derecho.

La terapia asistida con psicodélicos se perfila como alternativa frente a la depresión resistente

La terapia asistida con psicodélicos se perfila como alternativa frente a la depresión resistente

Cumpleaños de Maria Branyas, la mujer más mayor del mundo

Los científicos explican el secreto de la super centenaria María Branyas: "No queremos romper Guinness de supervivencia en malas condiciones"

Niños jugando en el patio del colegio

Los riesgos para los niños de respirar aire sucio, especialmente en estas ciudades de España

Publicidad