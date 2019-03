Científicos de EEUU desarrollan una vacuna contra el cáncer de mama

El estudio demuestra que una sola inyección de esta vacuna con un antígeno, una sustancia que da lugar a la formación de anticuerpos, previene la formación de los tumores de cáncer de mama en ratones e inhibe el crecimiento de los ya existentes en esos animales.

Los investigadores preparan los ensayos en seres humanos para el próximo año y, si resultan positivos, supondrían el hallazgo de la primera vacuna para prevenir el cáncer de mama. "Creemos que esta vacuna será utilizada algún día para prevenir el cáncer de mama en mujeres adultas de la misma manera que las vacunas previenen polio y sarampión en los niños", dijo en un comunicado Vincent Tuohy, el investigador que dirige el estudio en el Departamento de Inmunología del Instituto de Investigación Lerner. "Si funciona en seres humanos de la manera que funciona en ratones, esto será monumental. Podríamos eliminar el cáncer de mama", vaticinó el autor de la investigación, que será publicada el 10 de junio en la revista Nature Medicine.

La mitad de los ratones del estudio, genéticamente modificados para desarrollar este cáncer, recibieron la vacuna y a la otra se le suministró otro tipo de medicación que no contenía ese antígeno. El resultado fue que ninguno de los ratones vacunados con el antígeno desarrollaron la enfermedad, mientras que los demás la sufrieron.

El director del Centro de Cáncer de Mama de la Clínica Cleveland, Joseph Crowe, explicó que "la mayoría de los intentos sobre vacunas de cáncer se han dirigido a los virus, y no a los cánceres que ya están desarrollados". "El doctor Tuohy no es un investigador de cáncer de pecho, sino un inmunólogo, por lo que su enfoque es completamente diferente ya que ataca al tumor antes de que se desarrolle. Es un concepto simple, pero todavía no había sido explorado hasta ahora", indicó.

Por el momento, la Administración de Fármacos y Alimentos de EEUU ha aprobado ya dos vacunas preventivas para el cáncer de cervical y el de hígado, pero las dos atacan los virus y no la formación del cáncer. Para Tuohy, los resultados del estudio van más allá del cáncer de mama y aportan nuevos puntos de vista para comprender el desarrollo de vacunas de otros tipos de cáncer.