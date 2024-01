Castilla y León convoca vacunaciones contra la gripe sin cita este fin de semana

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha puesto en marcha durante este fin de semana un "maratón" de vacunación contra la gripe. Hay 14 puntos de vacunación repartidos por todas las provincias, donde pueden acudir sin cita desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas tanto el sábado como el domingo.

Hemos estado en uno de esos lugares habilitados en la provincia de Valladolid, el Centro de Salud de Arturo Eyries. Durante toda la mañana ha sido constante la llegada de personas que venían a recibir la dosis. Los motivos por los que no habían acudido antes son variados: no era población de riesgo, tenían cita para la próxima semana y de esta forma lo han adelantado. "Perdí la oportunidad, soy profesor, estaba enfermo y aproveché ahora que se abre la campaña y es más fácil puedes venir cuando tienes más disponibilidad", explica otra de las personas que llegaba a vacunarse a mediodía al centro de salud.

"Me iba a haber vacunado en noviembre, pero como no entraba en ningún grupo de riesgo, no había vacunas, pues no pude hacerlo", nos cuentan.

Algunos es la primera vez que han recibido la vacuna de la gripe y dicen que lo hacen porque "es conveniente por el bien de todos". "Hay tanta gente mala que cuanto antes nos la pongamos... y nos hemos animado a venir", nos cuentan.

La importancia de vacunarse

Lucia y Nuria han sido las enfermeras encargadas de vacunar durante la mañana en este centro de salud de Valladolid. El perfil ha sido variado desde niños, mayores o gente trabajadora que este llamamiento facilita la vacunación a quienes no tienen tanta disponibilidad de lunes a viernes.

"Hay muchas infecciones respiratorias, es importante estar vacunado y si lo pasamos que sea de la mejor manera posible", explica Lucía Mucientes, enfermera.

Recomiendan vacunar, aunque "si estás en un proceso gripal activo, sí que es mejor esperar", y hacerlo después.

Durante este domingo 14 de enero, los 14 puntos de vacunación de Castilla y León estarán habilitados para vacunarse desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde, en horario ininterrumpido.